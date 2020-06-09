Ефремова под домашним арестом будут контролировать при помощи электронного браслета
Соблюдение условий домашнего ареста актером Михаилом Ефремовым будут контролировать с помощью электронного браслета. Об этом 9 июня заявили в пресс-службе московского Управления ФСИН, пишет «Интерфакс».
«С целью контроля за соблюдением Ефремовым возложенных судом запретов к нему будут применены технические средства контроля», - рассказали в ведомстве.
Напомним, ранее Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа. Актера обвиняют по ч. 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека), он признал вину.
Ефремова полиция задержала дома во вторник, на следующий день после того, как он устроил смертельную аварию в центре Москвы. На Смоленской площади 8 июня мужчина выскочил на встречную полосу и врезался в машину доставки продуктового интернет-магазина. Утром водитель умер. Экспертиза нашла в крови артиста остаточные следы наркотиков.