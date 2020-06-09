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09.06.2020 22:44
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Ефремова под домашним арестом будут контролировать при помощи электронного браслета

Соблюдение условий домашнего ареста актером Михаилом Ефремовым будут контролировать с помощью электронного браслета. Об этом 9 июня заявили в пресс-службе московского Управления ФСИН, пишет «Интерфакс».

«С целью контроля за соблюдением Ефремовым возложенных судом запретов к нему будут применены технические средства контроля», - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа. Актера обвиняют по ч. 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека), он признал вину.

Ефремова полиция задержала дома во вторник, на следующий день после того, как он устроил смертельную аварию в центре Москвы. На Смоленской площади 8 июня мужчина выскочил на встречную полосу и врезался в машину доставки продуктового интернет-магазина. Утром водитель умер. Экспертиза нашла в крови артиста остаточные следы наркотиков.

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Комментарии (9)

VVSss
Ну вот, потом суд , 8 лет условно с компенсацией пострадавшим и 2 месяца отсидки. А так в РФ перед законам ровны, да кто бы сомневался.
AGP
Это последняя новость на сегодня "про Ефремова"?
Николай Костылев
Да будет тоже самое, что и с историков Соколовым.
Будут очень долго судить, переносить слушания. Потом Ефремов включит плаксу, будет ссылаться на пожилых родственников, на состояние аффекта от депрессии театральной, потом найдут кучу болячек, которые не позволяют сидеть в тюрьме. Будет валяться по больницам, "лечиться" там. Заочно вынесу пару лет колонии-поселения и потом через пару месяцев освободят по амнистии в честь великого русского праздника "Дня летнего солнцеобнуления".
Один и тот же сценарий. У всех.
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