Ефремова под домашним арестом будут контролировать при помощи электронного браслета

Николай Костылев 09 Июн 2020 в 23:20 09 Июн 2020 в 23:20

Да будет тоже самое, что и с историков Соколовым.

Будут очень долго судить, переносить слушания. Потом Ефремов включит плаксу, будет ссылаться на пожилых родственников, на состояние аффекта от депрессии театральной, потом найдут кучу болячек, которые не позволяют сидеть в тюрьме. Будет валяться по больницам, "лечиться" там. Заочно вынесу пару лет колонии-поселения и потом через пару месяцев освободят по амнистии в честь великого русского праздника "Дня летнего солнцеобнуления".

Один и тот же сценарий. У всех.