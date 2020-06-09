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09.06.2020 23:03
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Пахнущие пятна в Неве и в реке Дачной напугали петербуржцев. В Смольном говорят, что разводы поплыли из-за ливня и тепла

Разводы и пятна, похожие на следы от нефтепродуктов, почти одновременно увидели петербуржцы в Неве у Володарского моста и в небольшой реке Дачной на улице Лёни Голикова. Спасти от грязи в ней жителей Кировского района власти пытаются уже почти месяц.

автор фото читатель «Фонтанки» Эдуард
автор фото читатель «Фонтанки» Эдуард

«От Володарского моста выше по течению. Пахнет. Много», – прокомментировал читатель «Фонтанки» Эдуард, который заметил разводы на Неве вечером 9 июня. В Кировском районе города очевидцы заметили пятна на реке Дачной недалеко от трубы на улице Лёни Голикова.

В комитете по природопользованию «Фонтанке» заявили, что именно этот адрес находится под особым вниманием специалистов с 15 мая. Тогда на поверхности водоёма по адресу улица Лёни Голикова, 108, пришлось поставить оградительные боны. Механизмы, которые не давали пятнам растекаться дальше, решили снять лишь накануне, 8 июня, после плановой проверки. При этом на месте оставили специальные абсорбирующие устройства. Проверять, откуда взялись новые пятна, к реке отправились специалисты аварийной службы «Пиларн». Найти разлив у них не вышло. В начале июня в городе начинают цвести водоёмы. Эксперты не исключают, что именно это во вторник повлияло на цвет воды.

Комментируя «Фонтанке» разлив в Неве, в комитете заявили, что первые жалобы горожан на странные разводы начали поступать с 21 часа. Спецбригада «Пиларн» выброса топлива на месте не нашла. Предположительно, причина мутного цвета воды – длительное отсутствие дождей перед первой грозой. Вышло так, что ливень вечером во вторник смыл в реку сразу большое количества грязи с автодорог.

Специалисты продолжают мониторинг Невы и просят обеспокоенных петербуржцев сразу обращаться в 112 или в мобильную экологическую дежурную службу по телефону 417-59-36.

автор фото читатель «Фонтанки» Эдуард
автор фото читатель «Фонтанки» Эдуард

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Комментарии (2)

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А наш дядя Михаил
"...причина мутного цвета воды – длительное отсутствие дождей..." что за детский лепет в летнюю ночь? На снимке - на поверхности воды натуральнейшая пленка от нефтепродуктов.
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