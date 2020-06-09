В Авдеевке взорвалась машина вооружённых сил Украины. Ранены 10 человек

Машина вооружённых сил Украины подорвалась в Авдеевке, ранения получили 10 военнослужащих. Прокуратура Донецкой области страны подтвердила сообщения о количестве поcтрадавших и заявила о начале расследования.



Сообщается, что взрыв случился около 9.30 утра возле Дворца культуры «Авдеевский коксохимический завод». В одной из машин в колонне сработало неизвестное взвырное устройство. Информация об этом 9 июня появилась на странице прокуратуры в Facebook.



Всем раненым оказали медицинскую помощь. Они получили травмы от осколков.

