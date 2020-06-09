FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +19
68.67р77.35р
Коронавирус в СПб. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
09.06.2020 22:37
5
Печать

В Авдеевке взорвалась машина вооружённых сил Украины. Ранены 10 человек

Машина вооружённых сил Украины подорвалась в Авдеевке, ранения получили 10 военнослужащих. Прокуратура Донецкой области страны подтвердила сообщения о количестве поcтрадавших и заявила о начале расследования.

Сообщается, что взрыв случился около 9.30 утра возле Дворца культуры «Авдеевский коксохимический завод». В одной из машин в колонне сработало неизвестное взвырное устройство. Информация об этом 9 июня появилась на странице прокуратуры в Facebook.

Всем раненым оказали медицинскую помощь. Они получили травмы от осколков.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

261858771
🍔 🐷 Набрали лишний веc на самоизоляции? Избавиться до 15кг жира можно БЕЗ диет и физичeских нагpузок! ➜ https://is.gd/bezdieta
Nationalverrater_2
кроме биндеровцев, там и русских полно. но чото не спешат брататься и Лемберг на паях штурмовать,со своими вертухайскими каинобратьями
261254291
Сотрясение мозга бандеровцам не грозит по понятной причине.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний