Переход у станции «Купчино» отметил первую грозу обрушением потолка
Плиты на потолке в подземном переходе у станции метро «Купчино» не выдержали дождливого вечера и упали под ноги горожанам 9 июня. Кадры, на которых видно, что некоторые блоки отцепились наполовину и преградили путь людям, петербуржцы выложили в социальных сетях.
Как сообщили «Фонтанке» в «Мостотресте», специалисты оградили опасный участок, обесточили светильники на потолке и демонтировали повреждённые плиты. Потолочное покрытие не выдержало из-за того, что над участком тоннеля проходят железнодорожные пути. «Во время обильных осадков водоотводы не справляются с нагрузкой, и вода устремляется в тоннель. Подобные ситуации случаются в переходе во время обильного таяния снега весной и сильных дождей.», – пояснили случившееся эксперты. Теперь им нужно восстановить плиты и гидроизоляцию пешеходного тоннеля.