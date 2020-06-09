Лахта Центр принял на себя молнии, которые сверкали над Петербургом вечером 9 июня. Одна из них попала прямо в комплекс. Кадры происшествия «Фонтанке» прислали горожане.



Как рассказал корреспонденту автор видео, Евгений, поймать момент ему удалось нечаянно. Мужчина просто начал снимать грозу над небоскрёбом и тут в верхушку ударила молния. Высота Лахта Центра, который расположен на берегу Финского залива – 462 метра, он состоит из 86 этажей.