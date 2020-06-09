Лахта Центр принял на себя молнии, которые сверкали над Петербургом вечером 9 июня. Одна из них попала прямо в комплекс. Кадры происшествия «Фонтанке» прислали горожане.
Как рассказал корреспонденту автор видео, Евгений, поймать момент ему удалось нечаянно. Мужчина просто начал снимать грозу над небоскрёбом и тут в верхушку ударила молния. Высота Лахта Центра, который расположен на берегу Финского залива – 462 метра, он состоит из 86 этажей.
автор фото читатель «Фонтанки» Евгений
Первую летнюю грозу горожане уже сравнили с открытием портала «в ад». Градины размером с яйцо побили машины и крыши, гром был слышен во всех районах и пригородах, с напором воды не справились ливнёвки. В продуктовом магазине на Донской улице, 3, на потолке и вовсе образовался мини-водопад. В Водоканале заявили, что ливень был вдвое сильнее расчетного.