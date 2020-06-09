FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +21
68.67р77.35р
Коронавирус в СПб. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
09.06.2020 20:55
13
Печать

Ефремов прокомментировал смертельное ДТП и признал свою вину

Актёр Михаил Ефремов в суде, где ему зачитали обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, признал свою вину.

Как передаёт вечером 9 июня «Интерфакс» на соответствующий вопрос журналистов он кивнул и сказал: «Да».

Произошедшее, по данным РИА Новости, он назвал «чудовищным» - этим же словом дали оценку смертельной аварии ранее в Кремле.

Следствие просило избрать мерой пресечения домашний арест. Ефремов согласился.

Ефремова полиция задержала дома во вторник, на следующий день после того, как он устроил смертельную аварию в центре Москвы. На Смоленской площади 8 июня мужчина выскочил на встречную полосу и врезался в машину доставки продуктового интернет-магазина. Утром водитель умер. Экспертиза нашла в крови артиста остаточные следы наркотиков.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (13)

Pensioneer
- Самого сурового наказания!
- На кол что ли?
- Нет, пальцем погрозить и отпустить на все четыре стороны.
Гость
В тюрьму!
krasnonosov
Мужественно и честно. Сразу виден масштаб личности.
Не в пример поведению сказочного окружения в подобных ситуациях сразу же выкручивающегося, как уж на сковородке и готового мать родную продать, лишь бы не отвечать за свои преступления.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний