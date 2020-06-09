Ефремов прокомментировал смертельное ДТП и признал свою вину

Актёр Михаил Ефремов в суде, где ему зачитали обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, признал свою вину.

Как передаёт вечером 9 июня «Интерфакс» на соответствующий вопрос журналистов он кивнул и сказал: «Да».

Произошедшее, по данным РИА Новости, он назвал «чудовищным» - этим же словом дали оценку смертельной аварии ранее в Кремле.

Следствие просило избрать мерой пресечения домашний арест. Ефремов согласился.