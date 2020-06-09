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09.06.2020 20:35
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На сайте электронного голосования по Конституции поправки пересказали с ошибками. Детей снова записали в «важнейшее достояние» государства

На сайте дистанционного голосования 2020og.ru в вольной форме изложили поправки к Конституции, «за» или «против» которых предстоит проголосовать россиянам. Ошибки исправили только частично. Об этом 9 июня пишет издание «Медуза», которое следит за ходом правок онлайн.

В частности, на сайте сначала опубликовали поправку, в соответствии с которой дети объявлялись «важнейшим достоянием государства». Эту поправку признали неудачной, и убрали.

Кроме того, части полномочий «лишился» Конституционный суд. Там отсутствовал фрагмент, согласно которому он обладает правом останавливать исполнение решений иностранных и международных судов. Местное самоуправление получило обратно полномочия охранять общественный порядок, хотя в соответствии с правками, наоборот, лишалось их.

Кроме того, редакторы сайта дистанционного голосования допустили также ряд других мелких ошибок: допускали опечатки и заменяли слова похожими по смыслу словосочетаниями.

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Комментарии (4)

261858771
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efela
Да всем понятно, ради какой одной-единственной поправки придуманы остальные виньеточки - про детей, Конституционный суд и муниципалов.
Обнуление то правильно прописали? Остальное ведь никого вообще не интересует.
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