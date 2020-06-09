На сайте электронного голосования по Конституции поправки пересказали с ошибками. Детей снова записали в «важнейшее достояние» государства

На сайте дистанционного голосования 2020og.ru в вольной форме изложили поправки к Конституции, «за» или «против» которых предстоит проголосовать россиянам. Ошибки исправили только частично. Об этом 9 июня пишет издание «Медуза», которое следит за ходом правок онлайн.



В частности, на сайте сначала опубликовали поправку, в соответствии с которой дети объявлялись «важнейшим достоянием государства». Эту поправку признали неудачной, и убрали.

Кроме того, части полномочий «лишился» Конституционный суд. Там отсутствовал фрагмент, согласно которому он обладает правом останавливать исполнение решений иностранных и международных судов. Местное самоуправление получило обратно полномочия охранять общественный порядок, хотя в соответствии с правками, наоборот, лишалось их.