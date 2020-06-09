Следствие попросило домашний арест для Михаила Ефремова
Артисту Михаилу Ефремову вечером 9 июня предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. Следствие просит отправить его под домашний арест.
Как пишет ТАСС, ходатайство об избрании именно такой меры пресечения поступило в Таганский суд Москвы.
Ефремова полиция задержала дома во вторник, на следующий день после того, как он устроил смертельную аварию в центре Москвы. На Смоленской площади 8 июня мужчина выскочил на встречную полосу и врезался в машину доставки продуктового интернет-магазина. Утром водитель умер. В Кремле прокомментировали произошедшее, назвав это «чудовищным случаем». Экспертиза нашла в крови артиста остаточные следы наркотиков.