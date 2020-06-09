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09.06.2020 19:14
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На матчи РПЛ пригласят врачей и волонтёров. Игры станут «туром благодарности» за борьбу с COVID-19

На матчи Российской премьер-лиги пригласят врачей и медицинских работников, которые борются с коронавирусной инфекцией. О решении Российского футбольного союза и клубов сделать сезон «туром благодарности» стало известно 9 июня.

Сообщается, что, помимо медспециалистов, на игры позовут и добровольцев, которые помогают работать с COVID-19. «Три месяца болельщики ждали большого футбола. Возобновление РПЛ стало сигналом о том, что мы возвращаемся к обычной жизни. Это стало возможным в том числе благодаря героическому труду врачей, медицинских работников и волонтеров. Мы очень рады, что футбольные клубы проявили инициативу и решили поблагодарить их за самоотверженный труд», – объяснил смысл инициативы президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

Матчи премьер-лиги возобновляются 19 июня. Число зрителей ограничат 10% от общего количества посадочных мест на стадионе. Фанатов пустят только в перчатках и масках. При этом болельщикам гостевых клубов посмотреть на соревнования не получится. Такое ограничение организаторы приняли из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

Напомним, «Зенит» проведет свой первый матч после возобновления сезона 20 июня в Москве против ЦСКА. На 26 июня был назначен домашний матч сине-бело-голубых с самарскими «Крыльями Советов». Губернатор Александр Беглов заверил, что игру смогут посетить лишь 6000 зрителей.

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Комментарии (2)

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