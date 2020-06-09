Глава Комздрава не видит причин для долгого ожидания результатов теста на COVID-19 в Петербурге. «Можно обратиться к своему участковому»
Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что считает правильной практику ожидания второго отрицательного анализа на коронавирус для выздоравливающих, независимо от их самочувствия. Не смотря на то, что «Фонтанка» рассказывала, что люди сталкиваются с задержками получения результатов.
«Любой, чувствуя себя нормально, стремился бы вернуться в нормальную жизнь. Но все же потребуется дождаться двух отрицательных результатов. Всем известно, что большая часть заболевания коронавируса протекает в легкой форме и в некоторых случаях бессимптомно, - сказал глава Комздрава. - Я уверен, что не существует причин, почему сейчас можно долго ждать этого результата. Можно обратиться к своему участковому врачу, чтобы пояснить ситуацию конкретно по исследованию собственных образцов».
Также он пояснил, почему у людей с пневмонией и симптомами тест может показывать отрицательный результат.
«Объясняется это тем, что тест-системы, используемые лабораториями, разные. Чувствительность методов, которые используют лаборатории, точно так же различная. От 100 копий в объеме крови, а в некоторых до 100 тысяч. Результат исследования, которое выполнено в разных лабораториях, может быть различным», - сказал Лисовец.
Также он заявил, что в лабораториях нет проблем с реактивами для исследований, о которых говорил источник «Фонтанки».