Глава Комздрава не видит причин для долгого ожидания результатов теста на COVID-19 в Петербурге. «Можно обратиться к своему участковому»

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что считает правильной практику ожидания второго отрицательного анализа на коронавирус для выздоравливающих, независимо от их самочувствия. Не смотря на то, что «Фонтанка» рассказывала, что люди сталкиваются с задержками получения результатов.



«Любой, чувствуя себя нормально, стремился бы вернуться в нормальную жизнь. Но все же потребуется дождаться двух отрицательных результатов. Всем известно, что большая часть заболевания коронавируса протекает в легкой форме и в некоторых случаях бессимптомно, - сказал глава Комздрава. - Я уверен, что не существует причин, почему сейчас можно долго ждать этого результата. Можно обратиться к своему участковому врачу, чтобы пояснить ситуацию конкретно по исследованию собственных образцов».