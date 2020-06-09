Полиция официально сообщила о задержании Михаила Ефремова. Меру пресечения ему изберет Таганский суд

Актёр Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре столицы, задержан на основании ст. 91 УПК РФ на 48 часов. Об этом 9 июня сообщает РБК со ссылкой на ГУ МВД по Москве.



Избирать меру пресечения для артиста будут уже сегодня в Таганском суде, сказали в пресс-службе.



В ДТП актер Михаил Ефремов попал 8 июня на Смоленской площади в Москве. Ефремов выскочил на встречную полосу, врезался в развозку продуктового интернет-магазина. Утром водитель скончался. Следствие намерено просить о домашнем аресте. Адвокат Ефремова уверяет, что его подзащитный вину пока не признавал. Полиция ранее оцепила дом актёра в Казарменном переулке, а затем его увезли на полицейской машине на допрос. Экспертиза нашла в крови артиста наркотики.

