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09.06.2020 18:48
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Полиция официально сообщила о задержании Михаила Ефремова. Меру пресечения ему изберет Таганский суд

Актёр Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП в центре столицы, задержан на основании ст. 91 УПК РФ на 48 часов. Об этом 9 июня сообщает РБК со ссылкой на ГУ МВД по Москве.

Избирать меру пресечения для артиста будут уже сегодня в Таганском суде, сказали в пресс-службе.

В ДТП актер Михаил Ефремов попал 8 июня на Смоленской площади в Москве. Ефремов выскочил на встречную полосу, врезался в развозку продуктового интернет-магазина. Утром водитель скончался. Следствие намерено просить о домашнем аресте. Адвокат Ефремова уверяет, что его подзащитный вину пока не признавал. Полиция ранее оцепила дом актёра в Казарменном переулке, а затем его увезли на полицейской машине на допрос. Экспертиза нашла в крови артиста наркотики.

В Кремле прокомментировали произошедшее, назвав случившееся «чудовищным случаем».

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Комментарии (32)

Modest_5e4ce41f7533b
Человек планомерно с горочки катился, но судьба-злодейка приберегла и обрыв. Герой и жертва нашего времени. Для известных мне алкашей и наркоманов посадка, порой, была спасением. Человека на несколько лет вырывали из губительной для него атмосферы. Атмосферу тюрьмы нельзя назвать животворительной, но встряхнуть и поразмыслить она заставит. Может мы еще увидим философа, если неволя совсем не сломает запутавшегося в себе человека.
260928241
Косых из Неуловимых вроде тоже пьяное ДТП устроил когда-то.
Васильевичъ
Так, он хоть немного в себя придёт, "бедолага" - на этом аресте...
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