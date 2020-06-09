Смольный: В лабораториях хватает реактивов для тестов на коронавирус, запас был всегда

«Ни разу за все время работы не случалась ситуация, когда лаборатории не имели каких-нибудь реактивов. Даже в период наибольшей нагрузки на наши лаборатории всегда существовал запас на 3–4 дня», — сказал чиновник 9 июня в эфире канала «Санкт-Петербург».

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец ответил на вопрос о том, хватает ли в лабораториях города реактивов, необходимых для выполнения анализов на коронавирус. Как писала «Фонтанка», с этим могут быть связаны задержки с выдачей результатов.

По его словам, проблемы возникали на раннем этапе и были связаны с новой методикой, которая внедрялась у лабораториях впервые, и в связи с ограниченным числом самих лабораторий, которых допустили к работе на тот момент.

«Тест-системы, которые мы использовали на первом этапе, были достаточно затратными по времени. В настоящее время все наши лаборатории, которые работают в городе, используют уже модернизированные тест-системы, которые позволяют выполнять большее количество исследований за то же время», — заявил Лисовец.

Как известно, в Петербурге нет дедлайна на получение результатов теста на COVID-19. Такая норма просто не прописана в официальных документах, регулирующих систему тестирования. «Фонтанка» получила полсотни писем читателей, некоторые из них ждут результатов до 54 дней и месяцами не могут выйти на работу или выписаться из больницы.