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09.06.2020 18:46
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Смольный: В лабораториях хватает реактивов для тестов на коронавирус, запас был всегда

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец ответил на вопрос о том, хватает ли в лабораториях города реактивов, необходимых для выполнения анализов на коронавирус. Как писала «Фонтанка», с этим могут быть связаны задержки с выдачей результатов.

«Ни разу за все время работы не случалась ситуация, когда лаборатории не имели каких-нибудь реактивов. Даже в период наибольшей нагрузки на наши лаборатории всегда существовал запас на 3–4 дня», — сказал чиновник 9 июня в эфире канала «Санкт-Петербург».

По его словам, проблемы возникали на раннем этапе и были связаны с новой методикой, которая внедрялась у лабораториях впервые, и в связи с ограниченным числом самих лабораторий, которых допустили к работе на тот момент.

«Тест-системы, которые мы использовали на первом этапе, были достаточно затратными по времени. В настоящее время все наши лаборатории, которые работают в городе, используют уже модернизированные тест-системы, которые позволяют выполнять большее количество исследований за то же время», — заявил Лисовец.

Как известно, в Петербурге нет дедлайна на получение результатов теста на COVID-19. Такая норма просто не прописана в официальных документах, регулирующих систему тестирования. «Фонтанка» получила полсотни писем читателей, некоторые из них ждут результатов до 54 дней и месяцами не могут выйти на работу или выписаться из больницы.

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Комментарии (3)

Матрёшечка
Смешно читать
Maik5
Ни кто ни за что не отвечает.
Гость
25 мая и 3 июня брали тест у меня и моей жены из городской поликлиники. Результатов по этим двум тестам нет до сих пор. Причём тест из хеликса, сданный 6 июня у жены дал положительный результат. А так, проблем с тестами у нас в городе нет
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