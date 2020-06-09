На проект планировки второго вестибюля «Василеостровской» отвели полтора года

Комитет по градостроительству и архитектуре 9 июня опубликовал распоряжение о подготовке документации по планировке территории под второй вестибюль станции метро «Василеостровская». Он должен расположиться на 11-й линии.



Как говориться в документе, работу надо закончить к 10 декабря 2021 года. Судя по графическим материалам, расположение вестибюля и наклонного хода не меняется по сравнению с тем, что Смольный показывал в январе. Тогда же он проводил публичные слушания по проекту.

Еще в ноябре ГАТИ выдала разрешение на проведение изыскательских работ на 10-й линии Васильевского острова. Документация оформлялась по заказу «Ленметрогипротранса», который ранее выиграл конкурс на корректировку проекта вестибюля. «Фонтанка» подробно рассказывала об участке, который предполагается отдать под стройку.