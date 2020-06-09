«Посмотри, яму какую разрыло, Игорь». На проспекте Большевиков из-за прорыва разлилась коричневая река
Жители Невского района Петербурга смогли почувствовать себя обитателями центра из-за прорыва трубы во дворе днём 9 июня. Вода, смешанная с грязью, бурлила и вырывалась наружу, превращая газон в реку.
Видео с места неуставного фонтана между домами 33/3 и 33/4 по проспекту Большевиков опубликовано в соцсетях. Женщина за кадром в ужасе восклицает: «Посмотри, какую яму разрыло, Игорь!» По оценкам очевидцев, в земле на месте разрыва оказалась дыра диаметром 1,5 — 2 метра.
«В ходе диагностики специалистами было обнаружено технологическое нарушение по адресу: проспект Большевиков, дом 33, корпус 3. На данный момент службы на месте, обеспечены меры безопасности, вытекание воды локализовано, организовываются ремонтные работы», — сообщили в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».