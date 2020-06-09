Футбольный клуб «Зенит» показал, как изменились правила ухода за спортинвентарём во время эпидемии коронавируса. На ролике, появившемся вечером 9 июня в Twitter, человек в жёлтом защитном костюме с ёмкостью за спиной обрабатывает мячи дезинфицирующим раствором прямо на поле.

Мужчина на видео не жалеет раствора и обильно поливает им каждый из девяти мячей. Как отметили в «Зените», такую процедуру повторяют постоянно. Это «регулярная дезинфекция».

На 26 июня назначен домашний футбольный матч клуба с самарскими «Крыльями Советов». Посетить его смогут 6000 зрителей. Присутствовать на стадионе из-за пандемии коронавируса, согласно требованиям Роспотребнадзора, могут не больше 10% фанатов от общей вместимости пространства.