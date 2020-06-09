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09.06.2020 17:59
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За первые дни смягчения ограничений в Петербурге и области выявили 1,5 тысячи нарушений ПДД таксистами

Сотрудники ГИБДД с 1 по 3 июня провели в Петербурге и Ленинградской области профилактическое мероприятие «Такси», направленное на выявление нарушений в сфере пассажирских перевозок. Пришлось оно как раз на начало первого этапа снятия коронавирусных ограничений в Петербурге.

Как сообщили 9 июня в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, за первые три дня июня инспекторы осмотрели более 4900 машин такси и составили на водителей 1573 материала об административных правонарушениях. Также в соответствии со статьей 27.10 КоАП РФ 230 автомобилей было изъято.

Среди распространенных нарушений, выявленных за время проведения мероприятия:

  • осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения, лицензии (310 материалов);
  • управление транспортным средством водителем с иностранными правами (79 материалов);
  • управление автомобилем с незаконно нанесенной цветографической раскраской такси (11 материалов);
  • управление автомобилем с незаконно установленным опознавательным фонарем легкового такси (7 материалов);
  • отсутствие водительских прав (3 материала).

По результатам административных расследований сотрудники ГИБДД составили 22 административных материала в отношении должностных лиц и 13 — в отношении юридических. Руководителям автопредприятий выдано шесть представлений на устранение причин и условий, способствовавших правонарушениям.

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