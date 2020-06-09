За первые дни смягчения ограничений в Петербурге и области выявили 1,5 тысячи нарушений ПДД таксистами

Сотрудники ГИБДД с 1 по 3 июня провели в Петербурге и Ленинградской области профилактическое мероприятие «Такси», направленное на выявление нарушений в сфере пассажирских перевозок. Пришлось оно как раз на начало первого этапа снятия коронавирусных ограничений в Петербурге.



Как сообщили 9 июня в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, за первые три дня июня инспекторы осмотрели более 4900 машин такси и составили на водителей 1573 материала об административных правонарушениях. Также в соответствии со статьей 27.10 КоАП РФ 230 автомобилей было изъято.