Молдавия предложила России восстановить авиасообщение с середины июня

Молдавия ратует за возобновление полётов в Россию. С предложением об открытии авиасообщения власти восточноевропейской республики обратились к властям РФ.
«Предлагаем вам начать регулярные полеты на паритетной основе между нашими странами с 15 июня 2020 года», — цитирует 9 июня обращение молдавской стороны Росавиация.
В органе гражданской авиации Молдавии заверили, что приняли меры для безопасности пассажиров во время пандемии. Так, у всех прилетающих будут измерять температуру, также вводится правило использования средств защиты.
Ранее власти республики заявили о возобновлении регулярных пассажирских и чартерных авиарейсов с середины июня.
В Молдавии с начала пандемии выявили уже 9 807 случаев коронавируса. С 16 мая в стране введен 30-дневный режим ЧС, подразумевающий приостановку авиасообщения с другими странами.