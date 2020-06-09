FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+24°C/Завтра: +21
68.31р77.19р
Коронавирус в СПб. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
09.06.2020 17:45
0
Печать

Молдавия предложила России восстановить авиасообщение с середины июня

Молдавия ратует за возобновление полётов в Россию. С предложением об открытии авиасообщения власти восточноевропейской республики обратились к властям РФ.

«Предлагаем вам начать регулярные полеты на паритетной основе между нашими странами с 15 июня 2020 года», — цитирует 9 июня обращение молдавской стороны Росавиация.

В органе гражданской авиации Молдавии заверили, что приняли меры для безопасности пассажиров во время пандемии. Так, у всех прилетающих будут измерять температуру, также вводится правило использования средств защиты.

Ранее власти республики заявили о возобновлении регулярных пассажирских и чартерных авиарейсов с середины июня.

В Молдавии с начала пандемии выявили уже 9 807 случаев коронавируса. С 16 мая в стране введен 30-дневный режим ЧС, подразумевающий приостановку авиасообщения с другими странами.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний