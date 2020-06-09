На Петербург надвигается гроза с дождём

Гроза надвигается на Петербург 9 июня. Около пяти часов вечера горожане начали слышать раскаты грома, громкость которых постепенно нарастает.

По данным сервиса «Яндес.Погода», эпицентр большой грозовой тучи в данный момент находится над Красным Селом. Поливает в Стрельне и Пушкине. А в Гатчине выпал град размером с голубиное яйцо.

Дождь, согласно прогнозу, не прекратится как минимум до семи часов вечера. К десяти часам станет заметно прохладнее — столбики термометров опустятся до 18–19 градусов.