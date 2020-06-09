«ЦИК РФ не правомочен вести агитацию». Противники обнуления жалуются на официальный сайт голосования по поправкам в Конституцию

Оппозиционеры из общественной кампании «НЕТ!», направленной против обнуления сроков действующего президента, направили в Центризбирком РФ жалобу на официальный сайт предстоящего 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Об этом во вторник, 9 июня, сообщили «Фонтанке» в оргкомитете организации.

Жалобщики, среди которых оказались член ОНК Москвы Марина Литвинович, депутаты Илья Азар, Юлия Галямина, член «Открытой России» Андрей Пивоваров и другие, утверждают, что вместо информирования населения о предстоящем плебисците на сайте 2020og.ru якобы идёт агитация за поправки Владимира Путина в Основной закон Российской Федерации.



«По закону о поправке ЦИК РФ обязан информировать граждан Российской Федерации о подготовке и проведении общероссийского голосования. При этом ЦИК РФ не правомочен вести агитацию за любой из вариантов голосования, что подтверждалось заявлениями председателя ЦИК РФ Памфиловой и секретаря ЦИК РФ Гришиной», — сказано в заявлении агитаторов против поддержки поправок.

Вместе с тем интернет-сайт 2020og.ru, адрес которого зафиксирован в Порядке дистанционного электронного голосования при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию, содержит контент из мнений сторонников поправок, цитат из СМИ, который жалобщики расценили как «агитацию». На этом основании они требуют удалить подобные материалы с сайта, утверждая, что «ЦИК РФ не имеет права ни вести агитацию, ни тратить на неё средства федерального бюджета».

«Фонтанка» сообщит позицию ЦИК, как только получит комментарий по ситуации. Тему агитации глава комиссии Элла Памфилова в любом случае прокомментирует 10 июня в начале онлайн-трансляции очередного заседания ЦИК, которое ведётся на сайте Центризбиркома, уточнили в пресс-службе.

