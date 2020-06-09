Над КАД пролетел стройный вертолетный ряд. На полигоне они пускали ракеты
Летно-тактические учения с участием транспортно-боевых вертолетов прошли под Петербургом 9 июня. По пути в Прибылово их засняли очевидцы.
Видео, снятое на кольцевой автодороге в районе Уткиной заводи, выложили в соцсетях очевидцы, предположив, что вертолетчики готовятся к параду 24 июня. На кадрах видно восемь вертолетов, которые летят на одной высоте.
Их появление в небе в пресс-службе ЗВО объяснили учениями. На авиационном полигоне в Кингисеппе они производили пуски ракет.
На видео, по информации «Фонтанки», запечатлен полет из Пушкина в областной поселок Прибылово экипажей Ленинградской армии ВВС и ПВО.
Ранее ЗВО показал, как истребители и вертолеты перебрасывают под Москву для участия в главном параде Победы на Красной площади.