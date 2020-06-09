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09.06.2020 17:05
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Над КАД пролетел стройный вертолетный ряд. На полигоне они пускали ракеты

Летно-тактические учения с участием транспортно-боевых вертолетов прошли под Петербургом 9 июня. По пути в Прибылово их засняли очевидцы.

Видео, снятое на кольцевой автодороге в районе Уткиной заводи, выложили в соцсетях очевидцы, предположив, что вертолетчики готовятся к параду 24 июня. На кадрах видно восемь вертолетов, которые летят на одной высоте.

Их появление в небе в пресс-службе ЗВО объяснили учениями. На авиационном полигоне в Кингисеппе они производили пуски ракет.

На видео, по информации «Фонтанки», запечатлен полет из Пушкина в областной поселок Прибылово экипажей Ленинградской армии ВВС и ПВО.

Ранее ЗВО показал, как истребители и вертолеты перебрасывают под Москву для участия в главном параде Победы на Красной площади.

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Комментарии (1)

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..... из Пушкина через Уткину заводь в Прибылово, на полигон, расположенный в Кенгисепском районе ???)))))
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