Видео, снятое на кольцевой автодороге в районе Уткиной заводи, выложили в соцсетях очевидцы, предположив, что вертолетчики готовятся к параду 24 июня. На кадрах видно восемь вертолетов, которые летят на одной высоте.

Летно-тактические учения с участием транспортно-боевых вертолетов прошли под Петербургом 9 июня. По пути в Прибылово их засняли очевидцы.

Их появление в небе в пресс-службе ЗВО объяснили учениями. На авиационном полигоне в Кингисеппе они производили пуски ракет.



На видео, по информации «Фонтанки», запечатлен полет из Пушкина в областной поселок Прибылово экипажей Ленинградской армии ВВС и ПВО.

