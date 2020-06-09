Карелия 9 июня открывает все туристические объекты

Согласно его постановлению, для групп не более 10 человек будут доступны все объекты туристического показа, в том числе расположенные в зданиях, а также развлечения на открытом воздухе: посещение парков культуры и отдыха, спортивные игры (пейнтбол, лазертаг, кидбол, страйкбол). Условие — социальное дистанцирование или маска+перчатки.

Карелия с 9 июня открывает все туристические объекты, турбазы начинают прием гостей. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава республики Артур Парфёнчиков.

«Принимать постояльцев в Сортавальском, Лахденпохском и Питкярантском районах на срок менее одного месяца смогут турбазы, которые размещают приезжающих в отдельно стоящих коттеджах или зданиях с отдельными входами, — говорится в сообщении правительства. — При этом владельцам туристических объектов в Приладожье, как это уже делается в других районах, необходимо обеспечить доставку питания в номера для приехавших или организовать прием пищи на открытом воздухе — террасах, верандах. Кроме того, на территории турбазы, кемпинга гости должны иметь возможность купить продукты, товары первой необходимости и сувениры».

Персонал обяжут соблюдать строгие санитарные правила, носить при взаимодействии с клиентами защитные очки или лицевые экраны, гостей обеспечат масками и антисептиками, будут контролировать их температуру.

В магазинах, аптеках и АЗС до 22 июня должны установить защитные экраны.

Напомним, накануне, в день 100-летия Республики Карелия, глава субъекта Артур Парфёнчиков на совещании с президентом Владимиром Путиным заверил главу государства, что при открытии туристического сезона будут соблюдаться все необходимые меры предосторожности. Также 8 июня убрали КПП на границе.