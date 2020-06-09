Карелия 9 июня открывает все туристические объекты

Карелия с 9 июня открывает все туристические объекты, турбазы начинают прием гостей. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава республики Артур Парфёнчиков.
Согласно его постановлению, для групп не более 10 человек будут доступны все объекты туристического показа, в том числе расположенные в зданиях, а также развлечения на открытом воздухе: посещение парков культуры и отдыха, спортивные игры (пейнтбол, лазертаг, кидбол, страйкбол). Условие — социальное дистанцирование или маска+перчатки.
«Принимать постояльцев в Сортавальском, Лахденпохском и Питкярантском районах на срок менее одного месяца смогут турбазы, которые размещают приезжающих в отдельно стоящих коттеджах или зданиях с отдельными входами, — говорится в сообщении правительства. — При этом владельцам туристических объектов в Приладожье, как это уже делается в других районах, необходимо обеспечить доставку питания в номера для приехавших или организовать прием пищи на открытом воздухе — террасах, верандах. Кроме того, на территории турбазы, кемпинга гости должны иметь возможность купить продукты, товары первой необходимости и сувениры».
Персонал обяжут соблюдать строгие санитарные правила, носить при взаимодействии с клиентами защитные очки или лицевые экраны, гостей обеспечат масками и антисептиками, будут контролировать их температуру.
В магазинах, аптеках и АЗС до 22 июня должны установить защитные экраны.
Напомним, накануне, в день 100-летия Республики Карелия, глава субъекта Артур Парфёнчиков на совещании с президентом Владимиром Путиным заверил главу государства, что при открытии туристического сезона будут соблюдаться все необходимые меры предосторожности. Также 8 июня убрали КПП на границе.