Российская таможня заявила, что не заметила сбоев при доставке посылок. В задержках, по мнению чиновников, могут быть виноваты перевозчики

Таможенная служба России заявила, что задержки с доставкой отправлений из зарубежных интернет-магазинов могут быть связаны с нерасторопностью экспресс-перевозчиков.



«Задержки в таможенном оформлении МПО (международных почтовых отправлений. — Прим. ред.) могут возникать и в связи с проблемами на стороне экспресс-перевозчиков, некоторые из которых оказались инфраструктурно и технологически не готовы к новым условиям работы», — цитирует 9 июня заявление таможни телеканал «Москва 24».



По данным ведомства, в их системе «сбоев не фиксируется». В таможне подчеркнули, что посылки, оформляемые экспресс-перевозчиками, в первом квартале 2020-го составили всего 4% от всего трафика трансграничной интернет-торговли. «Большинство физических лиц с проблемами не столкнулись», — подчеркивается в сообщении.

