Российская таможня заявила, что не заметила сбоев при доставке посылок. В задержках, по мнению чиновников, могут быть виноваты перевозчики
Таможенная служба России заявила, что задержки с доставкой отправлений из зарубежных интернет-магазинов могут быть связаны с нерасторопностью экспресс-перевозчиков.
«Задержки в таможенном оформлении МПО (международных почтовых отправлений. — Прим. ред.) могут возникать и в связи с проблемами на стороне экспресс-перевозчиков, некоторые из которых оказались инфраструктурно и технологически не готовы к новым условиям работы», — цитирует 9 июня заявление таможни телеканал «Москва 24».
По данным ведомства, в их системе «сбоев не фиксируется». В таможне подчеркнули, что посылки, оформляемые экспресс-перевозчиками, в первом квартале 2020-го составили всего 4% от всего трафика трансграничной интернет-торговли. «Большинство физических лиц с проблемами не столкнулись», — подчеркивается в сообщении.
Ранее ассоциация экспресс-перевозчиков, куда входят DHL, FedEx, UPS и Pony Express, заявила, что доставляемые клиентам посылки застряли при оформлении, так как «новый софт таможни работает с постоянными сбоями».
Со сложностями столкнулись и клиенты «Почты России» — правда, не при получении, а при отправке международной корреспонденции. В почтовой службе, в свою очередь, подтвердили выводы «Фонтанки» о причинах массовых задержек при отправке международных посылок, заверив, что с проблемой «довольно быстро удалось справиться».