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09.06.2020 16:54
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Российская таможня заявила, что не заметила сбоев при доставке посылок. В задержках, по мнению чиновников, могут быть виноваты перевозчики

Таможенная служба России заявила, что задержки с доставкой отправлений из зарубежных интернет-магазинов могут быть связаны с нерасторопностью экспресс-перевозчиков.

«Задержки в таможенном оформлении МПО (международных почтовых отправлений. — Прим. ред.) могут возникать и в связи с проблемами на стороне экспресс-перевозчиков, некоторые из которых оказались инфраструктурно и технологически не готовы к новым условиям работы», — цитирует 9 июня заявление таможни телеканал «Москва 24».

По данным ведомства, в их системе «сбоев не фиксируется». В таможне подчеркнули, что посылки, оформляемые экспресс-перевозчиками, в первом квартале 2020-го составили всего 4% от всего трафика трансграничной интернет-торговли. «Большинство физических лиц с проблемами не столкнулись», — подчеркивается в сообщении.

Ранее ассоциация экспресс-перевозчиков, куда входят DHL, FedEx, UPS и Pony Express, заявила, что доставляемые клиентам посылки застряли при оформлении, так как «новый софт таможни работает с постоянными сбоями».

Со сложностями столкнулись и клиенты «Почты России» — правда, не при получении, а при отправке международной корреспонденции. В почтовой службе, в свою очередь, подтвердили выводы «Фонтанки» о причинах массовых задержек при отправке международных посылок, заверив, что с проблемой «довольно быстро удалось справиться».

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Комментарии (2)

Alex1111
В Почте России есть такое лицо - генеральный директор, Максим Акимов. Не смог организовать отправку почты, грузовые рейсы никто не отменял. Просто Почта России решила сэкономить. Наверняка себе премии выпишет на сэкономленные деньги, а то что тонны посылок валяются неизвестно где - это норма. Привлекать Акимова по всей строгости.
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