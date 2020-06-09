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09.06.2020 16:25
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Среди умерших от коронавируса из свежей статистики минимум двоим не было 40

Смертельные случаи, о которых стало известно 9 июня, подтверждены свидетельствами. «Летальная» комиссия ни один из них пока не признала.

Как сообщает 9 июня комитет по здравоохранению Смольного, из 41 смерти, которая попала в сегодняшнюю статистику, от коронавируса умерли 18 мужчин и 23 женщины. Скончались они в конце мая — начале июня, все случаи подтверждены медицинскими свидетельствами о смерти. Возраст погибших — от 36 до 93 лет, есть среди погибших и 38-летняя женщина. «Скончавшиеся страдали различными хроническими болезнями, среди которых — атеросклероз, кардиосклероз, сахарный диабет, онкологическое заболевание», — добавили в Смольном.

В Северной столице 19 153 подтвержденных случая коронавируса, 433 человека погибли, 8101 вылечились.

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