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09.06.2020 17:24
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Утомлённые самоизоляцией петербуржцы упали под солнце перед неделей дождей

Жара вынудила жителей Петербурга разлечься у воды 9 июня, позабыв про рекомендованный режим самоизоляции. Любители натурального загара и естественной прохлады заняли позиции у Петровского пруда, на набережной Пряжки и канала Грибоедова и на проспекте Обуховской Обороны. Гулял и загорал по местам концентрации полуобнаженных тел фотограф «Фонтанки».

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Воспользовавшись по-настоящему жаркими летними днями, жители Северной столицы подставили под лучи солнца тела. Особо отчаянные залезли в воду и открыли купальный сезон, однако большинство на столь радикальные действия не решились. Роспотребнадзор массовые солнечные ванны вряд ли одобрит, но, надо признать, петербуржцы за пару месяцев отлично обучились социальному дистанцированию.

И всё же тем, кто успел зацепить первый загар, можно позавидовать — в ближайшее время возможности полежать у воды не представится. В Петербурге уже с сегодняшнего дня начнутся дожди.

Петровский пруд<br><br>автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Петровский пруд

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Петровский пруд<br><br>автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Петровский пруд

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Петровский пруд<br><br>автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Петровский пруд

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Петровский пруд<br><br>автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Петровский пруд

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
набережная Пряжки<br><br>автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
набережная Пряжки

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Петровский пруд<br><br>автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Петровский пруд

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
набережная канала Грибоедова<br><br>автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
набережная канала Грибоедова

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
проспект Обуховской обороны<br><br>автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
проспект Обуховской обороны

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
проспект Обуховской обороны<br><br>автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
проспект Обуховской обороны

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
проспект Обуховской обороны<br><br>автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
проспект Обуховской обороны

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
набережная канала Грибоедова<br><br>автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
набережная канала Грибоедова

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (2)

261738921
отлично сегодня позагорал и ещё пойду, когда будет солнце
Марти МакФлай
Фотографу рекомендую установить на телефон приложение с прогнозом. Дожди сильно вероятны в среду и слегка - в четверг.Далее - уверенное солнце, прудов хватит на всех.
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