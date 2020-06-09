Утомлённые самоизоляцией петербуржцы упали под солнце перед неделей дождей
Жара вынудила жителей Петербурга разлечься у воды 9 июня, позабыв про рекомендованный режим самоизоляции. Любители натурального загара и естественной прохлады заняли позиции у Петровского пруда, на набережной Пряжки и канала Грибоедова и на проспекте Обуховской Обороны. Гулял и загорал по местам концентрации полуобнаженных тел фотограф «Фонтанки».
Воспользовавшись по-настоящему жаркими летними днями, жители Северной столицы подставили под лучи солнца тела. Особо отчаянные залезли в воду и открыли купальный сезон, однако большинство на столь радикальные действия не решились. Роспотребнадзор массовые солнечные ванны вряд ли одобрит, но, надо признать, петербуржцы за пару месяцев отлично обучились социальному дистанцированию.
И всё же тем, кто успел зацепить первый загар, можно позавидовать — в ближайшее время возможности полежать у воды не представится. В Петербурге уже с сегодняшнего дня начнутся дожди.
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»