Воспользовавшись по-настоящему жаркими летними днями, жители Северной столицы подставили под лучи солнца тела. Особо отчаянные залезли в воду и открыли купальный сезон, однако большинство на столь радикальные действия не решились. Роспотребнадзор массовые солнечные ванны вряд ли одобрит, но, надо признать, петербуржцы за пару месяцев отлично обучились социальному дистанцированию.

И всё же тем, кто успел зацепить первый загар, можно позавидовать — в ближайшее время возможности полежать у воды не представится. В Петербурге уже с сегодняшнего дня начнутся дожди.