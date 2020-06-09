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09.06.2020 16:09
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Ассоциация туроператоров опровергла 30-процентное подорожание отдыха на российских курортах

Ассоциация туроператоров России выступала с официальным опровержением информации о том, что в этом году отдохнуть на родине будет в разы дороже.

«Я официально заявляю, что АТОР не делал заявлений о 30-процентном повышении цен на отдых в России. Это просто фейковая информация», — цитирует 9 июня заявление исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе РИА Новости.

По ее словам, в 2020-м цены на отдых останутся на уровне прошлого года или даже могут снизиться.

Ранее в СМИ появилась информация о грядущем росте цен на внутренний туризм.

Президент Владимир Путин в начале апреля поставил задачу развивать отдых в РФ в условиях закрытых границ и распространяющейся пандемии. Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, призвал соотечественников воздержаться от зарубежных поездок, анонсировав при этом старт туристического сезона в России. Большинство россиян, согласно опросу ВЦИОМ, собираются отдыхать только дома или на даче.

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Комментарии (3)

***_555
Кого привлекут за фейк ньюс?
вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александра Курносова?
"Известия"?
РИА Новости?
hedgehog_
так в разы или на 30%? где фейк то?
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