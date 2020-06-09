Ассоциация туроператоров опровергла 30-процентное подорожание отдыха на российских курортах
Ассоциация туроператоров России выступала с официальным опровержением информации о том, что в этом году отдохнуть на родине будет в разы дороже.
«Я официально заявляю, что АТОР не делал заявлений о 30-процентном повышении цен на отдых в России. Это просто фейковая информация», — цитирует 9 июня заявление исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе РИА Новости.
По ее словам, в 2020-м цены на отдых останутся на уровне прошлого года или даже могут снизиться.
Ранее в СМИ появилась информация о грядущем росте цен на внутренний туризм.
Президент Владимир Путин в начале апреля поставил задачу развивать отдых в РФ в условиях закрытых границ и распространяющейся пандемии. Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, призвал соотечественников воздержаться от зарубежных поездок, анонсировав при этом старт туристического сезона в России. Большинство россиян, согласно опросу ВЦИОМ, собираются отдыхать только дома или на даче.