Ассоциация туроператоров опровергла 30-процентное подорожание отдыха на российских курортах

Ассоциация туроператоров России выступала с официальным опровержением информации о том, что в этом году отдохнуть на родине будет в разы дороже.



«Я официально заявляю, что АТОР не делал заявлений о 30-процентном повышении цен на отдых в России. Это просто фейковая информация», — цитирует 9 июня заявление исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе РИА Новости.

По ее словам, в 2020-м цены на отдых останутся на уровне прошлого года или даже могут снизиться.

Ранее в СМИ появилась информация о грядущем росте цен на внутренний туризм.