Работы по установке ключевой составляющей мемориала 9 июня зафиксировал фотограф «Фонтанки». Московские подрядчики привезли в Петербург 40 тонн гранита. Из четырех блоков будет собрана глыба размером 3,2 м на 2,2 м. Согласно авторскому проекту, она символизирует морскую гладь и траурный венок на ней.

Золоченая надпись на фронтальной плоскости не раскроет деталей трагедии: «Подвигу подводников глубоководного аппарата министерства обороны Российской Федерации, погибших в Баренцевом море 01.07.2019». Крохотное изображение краба в нижнем левом углу намекнет – речь идет об одном из самых засекреченных подразделений оборонного ведомства. До 2015 года краб был частью эмблемы Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ).

Готовить мемориальную площадку начали во второй декаде мая, к 20 июня должны закончить. Заказчик – Минобороны, архитекторов нашли в подведомственной московской «Студии военных художников им. М. Б. Грекова». Открытие приурочат к первой годовщине гибели экипажа. Пока нет информации, будет ли мероприятие публичным, или его постараются скрыть от посторонних глаз, как это было с похоронами или открытием первого памятника в Петербурге.



Атмосфера таинственности сопровождает практически все, что связано с событиями 1 июля 2019 года. Прессе было объявлено, что на «научно-исследовательском глубоководном аппарате» произошел пожар, в результате которого погибли четырнадцать старших офицеров. Впоследствии четверо посмертно награждены звездами Героя России, десять - орденами Мужества.



Цели и задачи экспедиции в Баренцевом море названы секретными. Через двое суток после гибели в Сети опубликовали текст соболезнования командования военной части. Так стало известно, что моряки были специалистами по глубоководным погружениям (гидронавтами) и служили на АС-31. По неофициальным данным, это миниатюрная атомная субмарина, которая может передвигаться по морскому дну. По одной из версий, эта напоминающая крабью манеру способность нашла отражение в первой эмблеме ГУГИ.

