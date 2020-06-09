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09.06.2020 21:19
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В Петербурге монтируют памятник погибшей на Северном флоте тайной экспедиции

На Серафимовском кладбище приступили к сборке доминанты мемориального комплекса в память о не вернувшихся из Баренцева моря гидронавтах. Архитектурное решение найдено в балтийском граните.

автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Работы по установке ключевой составляющей мемориала 9 июня зафиксировал фотограф «Фонтанки». Московские подрядчики привезли в Петербург 40 тонн гранита. Из четырех блоков будет собрана глыба размером 3,2 м на 2,2 м. Согласно авторскому проекту, она символизирует морскую гладь и траурный венок на ней.

автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Золоченая надпись на фронтальной плоскости не раскроет деталей трагедии: «Подвигу подводников глубоководного аппарата министерства обороны Российской Федерации, погибших в Баренцевом море 01.07.2019». Крохотное изображение краба в нижнем левом углу намекнет – речь идет об одном из самых засекреченных подразделений оборонного ведомства. До 2015 года краб был частью эмблемы Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ).

Готовить мемориальную площадку начали во второй декаде мая, к 20 июня должны закончить. Заказчик – Минобороны, архитекторов нашли в подведомственной московской «Студии военных художников им. М. Б. Грекова». Открытие приурочат к первой годовщине гибели экипажа. Пока нет информации, будет ли мероприятие публичным, или его постараются скрыть от посторонних глаз, как это было с похоронами или открытием первого памятника в Петербурге.

Атмосфера таинственности сопровождает практически все, что связано с событиями 1 июля 2019 года. Прессе было объявлено, что на «научно-исследовательском глубоководном аппарате» произошел пожар, в результате которого погибли четырнадцать старших офицеров. Впоследствии четверо посмертно награждены звездами Героя России, десять - орденами Мужества.

Цели и задачи экспедиции в Баренцевом море названы секретными. Через двое суток после гибели в Сети опубликовали текст соболезнования командования военной части. Так стало известно, что моряки были специалистами по глубоководным погружениям (гидронавтами) и служили на АС-31. По неофициальным данным, это миниатюрная атомная субмарина, которая может передвигаться по морскому дну. По одной из версий, эта напоминающая крабью манеру способность нашла отражение в первой эмблеме ГУГИ.

Главное военное следственное управление, вольно трактуя Уголовно-процессуальный кодекс, относит к государственной тайне даже статью, по которой возбуждено уголовное дело. По данным «Фонтанки», летом прошлого года произошедшее было квалифицировано как халатность, а причиной пожара стал взрыв литий-ионной батареи. Ее изготовили в Петербурге на заводе «Ригель». О ходе расследования в течение года ничего не сообщалось.

автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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