В «Роскосмосе» опровергли наличие российских деталей в ракете Илона Маска

Space X под руководством Илона Маска вечером 30 мая по московскому времени со второй попытки запустила в космос первый частный космический корабль с людьми — Crew Dragon, пассажирскую модификацию грузовика Dragon. Грузовик уже отвозил грузы на МКС на автопилоте. На этот раз туда были доставлены Роберт Бенкен и Даглас Харли (Дуглас Херл). Это был первый за девять лет американский пилотируемый космический полёт, он открыл новую эпоху освоения космоса.



После запуска Илон Маск вспомнил шутку главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина шестилетней давности: после введения санкций США в отношении российской космической отрасли тот предложил доставлять американских астронавтов на МКС с помощью батута. Теперь же Маск заявил, что «батут работает». Рогозин поздравил Маска с запуском, и американец ответил ему по-русски: «Спасибо, сэр, ха-ха».

