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09.06.2020 15:35
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В «Роскосмосе» опровергли наличие российских деталей в ракете Илона Маска

Государственная корпорация по космической деятельности России сообщила, что Crew Dragon смогла состыковаться с МКС без российских деталей.

«Стыковочный агрегат корабля соответствует международному стандарту и не имеет деталей российского (ПАО РКК «Энергия») производства», — цитирует 9 июня заявление «Роскосмоса» радиостанция «Говорит Москва».

В госкорпорации рассказали, что ранее американские корабли Space Shuttle действительно оснащались российским андрогинным периферийным агрегатом стыковки (АПАС). Ответные пассивные агрегаты российского производства были установлены и на американском сегменте МКС для стыковки. После завершения проекта «Шаттл» был сделан адаптер — переходник с российского агрегата АПАС на стыковочный агрегат. Затем Boeing решил доработать переходники американскими элементами, установив их на АПАС сегмента станции США. «Именно эта сборка с логотипом ПАО РКК «Энергия» обсуждается в средствах массовой информации», — подчеркнули в «Роскосмосе».

Ранее эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич рассказал, что успех проекта SpaceX стал возможен из-за использования «стыковочного адаптера IDA, основная конструкция которого разработана и изготовлена на головном предприятии Роскосмоса».

Space X под руководством Илона Маска вечером 30 мая по московскому времени со второй попытки запустила в космос первый частный космический корабль с людьми — Crew Dragon, пассажирскую модификацию грузовика Dragon. Грузовик уже отвозил грузы на МКС на автопилоте. На этот раз туда были доставлены Роберт Бенкен и Даглас Харли (Дуглас Херл). Это был первый за девять лет американский пилотируемый космический полёт, он открыл новую эпоху освоения космоса.

После запуска Илон Маск вспомнил шутку главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина шестилетней давности: после введения санкций США в отношении российской космической отрасли тот предложил доставлять американских астронавтов на МКС с помощью батута. Теперь же Маск заявил, что «батут работает». Рогозин поздравил Маска с запуском, и американец ответил ему по-русски: «Спасибо, сэр, ха-ха».

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Комментарии (2)

Brit
У Роскосмоса есть завод по производству трамваев, и Рогозин как-то просил гордиться, что по России (в том числе и в СПб) ездят трамваи, слепленные из металла упавших при старте деталей ракет.
261858771
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