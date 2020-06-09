РЖД запускает удлинённые «Сапсаны» между Петербургом и Москвой на июньские праздники

Между Петербургом и Москвой 11, 12 и 14 июня будут курсировать сдвоенные «Сапсаны» из 20 вагонов каждый. Компания предвидит, что желающих уехать в другой город на праздники станет больше, несмотря на коронавирус.



Как 9 июня сообщили в РЖД, уехать в столицу на удлиненном составе получится 11 июня в 06.50 или в 13.00, а также в 13.00 12 июня или в это же время 14-го числа. Для тех, кто предпочитает вечерние маршруты, 14 июня в столицу «Сапсан» отправится в 19.00.



Купить билеты можно в кассах или на сайте РЖД. Режим самоизоляции и прогулок по расписанию и пропускам в столице отменили с 9 июня.

