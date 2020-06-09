FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+28°C/Завтра: +21
68.31р77.19р
Коронавирус в СПб. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
09.06.2020 15:18
3
Печать

В Алмазова пояснили, откуда взялся прогнозный пик смертности в конце июня: это не про Петербург

Центр Алмазова пояснил появление прогнозного графика с пиком смертности от COVID-19 в конце июня. Он был опубликован накануне, 8 июня, в майском отчете Межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Петербурге.

Как пояснили в центре в ответ на запрос «Фонтанки» 9 июня, представленная модель не относится к Петербургу или к какому-то другому конкретному городу — это график тестовой модели, в которую загружаются различные данные для проверки определенных сценариев.

И сослались на отчет, в котором, наоборот, отмечают улучшение эпидемиологической обстановки в Петербурге.

Если с 12 апреля по 17 апреля количество заболевших удваивалось каждые пять дней, то с 13 мая по 20 мая удвоение количества выявленных случаев перешло на 15-дневный цикл, а с 20 мая по настоящее время актуален прогноз на удвоение лишь каждые 20 дней.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

261489351
Гореть в Аду этим невежественным мерзавцам!!!
Vadim Korolchuk
а Питер в след за Москвой ограничения снимает. Ну как же,надо же конституцию то принять, хотя уже давно все принято. Беглову надо срочно попку подлизать Москве. Надо же, как сразу рост заболеваемости упал, прямо поразительно к принятию конституции сразу все выздоровели ограничения кинулись снимать. Позор какой то. И нашим властям всем позор.
261858771
🔞 Скучаешь? Успей завести новые знaкoмства с женщинами, которые тебе подходят!
🔥 Откровенные любительские фото и видео.. ➜ https://is.gd/elovez
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний