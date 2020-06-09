В Алмазова пояснили, откуда взялся прогнозный пик смертности в конце июня: это не про Петербург
Центр Алмазова пояснил появление прогнозного графика с пиком смертности от COVID-19 в конце июня. Он был опубликован накануне, 8 июня, в майском отчете Межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Петербурге.
Как пояснили в центре в ответ на запрос «Фонтанки» 9 июня, представленная модель не относится к Петербургу или к какому-то другому конкретному городу — это график тестовой модели, в которую загружаются различные данные для проверки определенных сценариев.
И сослались на отчет, в котором, наоборот, отмечают улучшение эпидемиологической обстановки в Петербурге.
Если с 12 апреля по 17 апреля количество заболевших удваивалось каждые пять дней, то с 13 мая по 20 мая удвоение количества выявленных случаев перешло на 15-дневный цикл, а с 20 мая по настоящее время актуален прогноз на удвоение лишь каждые 20 дней.