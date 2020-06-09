В центре Петербурга днем 9 июня горожане наблюдали не самое обычное ДТП с участием общественного транспорта. Трамвай и автобус не поделили выделенную полосу.



ДТП произошло на Лиговском проспекте у пересечения с Кузнечным переулком, на выделенной полосе для общественного транспорта. Трамвай въехал в 76-й автобус, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». «ДПС были. Автобус ждёт спецпомощь», — пишет Женя.

В СПб ГУП «Пассажиравтотранс» «Фонтанке» рассказали, что автобус № 76 ожидал отъезда транспорта от остановки, когда в него сзади по неустановленной причине въехал трамвай.