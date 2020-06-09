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09.06.2020 14:55
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На Лиговском проспекте сошлись тяжеловесы: трамвай затормозил об автобус

В центре Петербурга днем 9 июня горожане наблюдали не самое обычное ДТП с участием общественного транспорта. Трамвай и автобус не поделили выделенную полосу.

ДТП произошло на Лиговском проспекте у пересечения с Кузнечным переулком, на выделенной полосе для общественного транспорта. Трамвай въехал в 76-й автобус, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». «ДПС были. Автобус ждёт спецпомощь», — пишет Женя.

В СПб ГУП «Пассажиравтотранс» «Фонтанке» рассказали, что автобус № 76 ожидал отъезда транспорта от остановки, когда в него сзади по неустановленной причине въехал трамвай.

Как уточнили в СПб ГУП «Горэлектротранс», ДТП произошло в 13:21, в автобус въехал трамвай 49-го маршрута. По предварительным данным, водитель отвлекся, но точные обстоятельства произошедшего еще устанавливаются, в том числе по записям с камер.

Пострадавших в ДТП нет. Для восстановления движения понадобилось около часа, и в 14:25 транспорт уже поехал.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (1)

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