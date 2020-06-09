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09.06.2020 15:07
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В Красноярском крае задержаны подростки-анархисты. По версии следствия, они учились делать взрывчатку

В Красноярском крае задержали троих подростков, которые, по версии следствия, обучались террористической деятельности. Видео осмотра места, где 14-летние могли изготавливать взрывчатые вещества и устройства, 9 июня опубликовал Следственный комитет.

Следствие считает, что молодые люди придерживались анархистских взглядов и с октября 2019 года до июня 2020-го читали запрещённую литературу, смотрели видео про изготовление взрывчатки и отрабатывали навыки на пустырях, стройках и в заброшенном доме. На оперативных кадрах видны посуда на полу и пакеты.

Троим подросткам по 14 лет. В их отношении возбуждено уголовное дело за «прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности». Материалы по делу СК предоставили сотрудники ФСБ региона.

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Комментарии (1)

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