В Петербурге изготовили более 3,8 млн бюллетеней для голосования по Конституции
В Петербурге завершили изготовление бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию. Всего было изготовлено 3 млн 846 тысяч 221 бюллетень. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба Горизбиркома.
Как пояснили в городской комиссии, аналогичное количеству отпечатанных бюллетеней число избирателей было зарегистрировано по данным на 1 января 2020 года. Изготовлением бланков занималось ФГУП «Типография
Санкт-Петербургская избирательная комиссия
695 тысяч бюллетеней предназначены для голосования с применением комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ, автоматизированные урны для голосования). Бюллетени будут распределены между 30 территориальными избиркомами.
Напомним, голосование по поправкам стартует 25 июня. На первое июля назначен непосредственно день плебисцита.