«Довольно быстро удалось справиться». «Почта России» отреагировала на статью «Фонтанки» о коллапсе с экспортом посылок

Главный почтовый оператор страны подтвердил выводы «Фонтанки» о причинах массовых задержек при отправке международных посылок. Компанию подвела ориентация на регулярные пассажирские рейсы, а не почтовую авиацию.

Как следует из ответа пресс-службы «Почты России», поступившего в редакцию 9 июня, к трудностям при экспорте посылок привела остановка Росавиацией с 27 марта регулярного и чартерного авиасообщения из-за пандемии COVID-19.

«Регулярные пассажирские рейсы традиционно были основным каналом пересылки международных отправлений, — говорится в ответе. — Как вы отметили в статье, [собственный] авиапарк компании на данный момент состоит всего из двух самолетов. На большинство направлений «Почта России» использует контракты на перевозку с крупнейшими авиакомпаниями России и мира».



По мнению оператора, провозные мощности на период пандемии сократились более чем в десять раз. «Почте России» при этом «довольно быстро удалось справиться с ситуацией», утверждает пресс-служба: «Для нормализации процесса экспортных отправок компания бронирует грузовые самолеты сторонних авиакомпаний, использует способы доставки, сочетающие перевозку по земле, воде и воздуху. Мы забронировали и отправили несколько десятков морских контейнеров в те страны, с которыми невозможно или ограничено авиасообщение. Безусловно, альтернативные методы доставки могут приводить к увеличенным срокам, в том числе в силу ограничений и сложностей в работе почтовых администраций стран-получателей в период пандемии (например: США, Канада, ряд других стран)».

В мае и июне объемы еженедельно отправляемых из страны писем и посылок превышают те, что клиенты сдают на отправку в почтовых отделениях, сообщает пресс-служба: «Например, на прошлой неделе клиенты сдали в отделениях 35 тонн экспортных отправлений, а «Почта России» отправила различными логистическими маршрутами более 55 тонн. На текущий момент объемы остатков на экпортных складах вернулись к показателям начала апреля и продолжают снижаться. Приносим клиентам извинения за временные задержки в доставке международных почтовых отправлений».

