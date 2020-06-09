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09.06.2020 14:37
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«Довольно быстро удалось справиться». «Почта России» отреагировала на статью «Фонтанки» о коллапсе с экспортом посылок

Главный почтовый оператор страны подтвердил выводы «Фонтанки» о причинах массовых задержек при отправке международных посылок. Компанию подвела ориентация на регулярные пассажирские рейсы, а не почтовую авиацию.

Как следует из ответа пресс-службы «Почты России», поступившего в редакцию 9 июня, к трудностям при экспорте посылок привела остановка Росавиацией с 27 марта регулярного и чартерного авиасообщения из-за пандемии COVID-19.

«Регулярные пассажирские рейсы традиционно были основным каналом пересылки международных отправлений, — говорится в ответе. — Как вы отметили в статье, [собственный] авиапарк компании на данный момент состоит всего из двух самолетов. На большинство направлений «Почта России» использует контракты на перевозку с крупнейшими авиакомпаниями России и мира».

По мнению оператора, провозные мощности на период пандемии сократились более чем в десять раз. «Почте России» при этом «довольно быстро удалось справиться с ситуацией», утверждает пресс-служба: «Для нормализации процесса экспортных отправок компания бронирует грузовые самолеты сторонних авиакомпаний, использует способы доставки, сочетающие перевозку по земле, воде и воздуху. Мы забронировали и отправили несколько десятков морских контейнеров в те страны, с которыми невозможно или ограничено авиасообщение. Безусловно, альтернативные методы доставки могут приводить к увеличенным срокам, в том числе в силу ограничений и сложностей в работе почтовых администраций стран-получателей в период пандемии (например: США, Канада, ряд других стран)».

В мае и июне объемы еженедельно отправляемых из страны писем и посылок превышают те, что клиенты сдают на отправку в почтовых отделениях, сообщает пресс-служба: «Например, на прошлой неделе клиенты сдали в отделениях 35 тонн экспортных отправлений, а «Почта России» отправила различными логистическими маршрутами более 55 тонн. На текущий момент объемы остатков на экпортных складах вернулись к показателям начала апреля и продолжают снижаться. Приносим клиентам извинения за временные задержки в доставке международных почтовых отправлений».

До 2019 года у «Почты России» действовал контракт с грузовой авиакомпанией на пересылку международных отправлений. Пять лет обслуживания стоили менее 800 миллионов рублей. В конце 2019-го «Почта» заключила трехлетние договоры на сумму почти 2 миллиарда рублей с пассажирскими перевозчиками «Аэрофлот», «Ютэйр» и AirBaltic. В марте они перестали летать, и оператору нечем было отправлять посылки. Поиск новых логистических маршрутов и компаний-исполнителей занял время.

Также клиенты высказывают многочисленные претензии к «Почте России» за лукавство — оператор собирает деньги по более дорогому авиатарифу, а отправляет посылки морем и по земле. При этом существенная часть посылок помечается как выпущенная из России, но фактически они продолжают находиться в сортировочных центрах компании. Например, один из крупнейших узлов «Почты России» в Шарапово (индекс 102975) за последний месяц принял 250 195 посылок, а обработал и отправил 189 230 — на 32 % меньше.

Еще «Почта России» удостаивается критики за то, что продолжает принимать заказы при невозможности обеспечить доставку в разумный срок. Предприниматели, бизнес которых строится на онлайн-заказах, сообщают, что на складах оператора до сих пор лежат грузы, отданные на пересылку в начале года.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (16)

261857581
У нас в настоящий момент висит ровно 499 недоставленных посылок в США начиная с марта. На сумму около 30 тыс USD. Одна февральская никак экспортнуться не желает. 40 рефандов сделано. Отвратительное наглое вранье людей живущих за счет бюджета и нас с вами.
261858841
«Довольно быстро удалось справиться с ситуацией» — смешная шутка. За три месяца у меня из 300 отправлений в США, Канаду, Австралию не дошло НИ ОДНО. Рассказывайте сказки.
261738921
дада, где мой вшивый езернет-провод?:)))
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