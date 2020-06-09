Полуфинал Кубка России в июле пройдет в Петербурге. «Спартаку» придется приехать к «Зениту»

Матч 1/2 Кубка России по футболу пройдет на «Газпром Арене» уже в следующем месяце. Спор между «Спартаком» и «Зенитом» о том, где должна состояться игра, закончился в пользу Петербурга.



«РФС признает, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка. При определении домашнего клуба будет использован принцип, который применялся в турнире до сезона-2019/20. Тогда хозяином встречи становилась команда, которая провела меньше игр на своем стадионе. Так было в игре «Химки» — «Торпедо». Таким образом, полуфинал между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге», — сообщается 9 июня на сайте петербургского клуба.

