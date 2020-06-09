Полуфинал Кубка России в июле пройдет в Петербурге. «Спартаку» придется приехать к «Зениту»
Матч 1/2 Кубка России по футболу пройдет на «Газпром Арене» уже в следующем месяце. Спор между «Спартаком» и «Зенитом» о том, где должна состояться игра, закончился в пользу Петербурга.
«РФС признает, что в регламенте Олимп-Кубка России на сезон-2019/2020 была допущена техническая ошибка. При определении домашнего клуба будет использован принцип, который применялся в турнире до сезона-2019/20. Тогда хозяином встречи становилась команда, которая провела меньше игр на своем стадионе. Так было в игре «Химки» — «Торпедо». Таким образом, полуфинал между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге», — сообщается 9 июня на сайте петербургского клуба.
Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 18 или 19 июля на «Газпром Арене». По «коронавирусному» регламенту стадион можно заполнить на 10 процентов, но болельщики команды гостей допущены не будут.
Встреча ЦСКА — «Зенит» начнется 20 июня в 19 часов. На 26 июня был назначен домашний матч сине-бело-голубых с самарскими «Крыльями Советов». Губернатор Александр Беглов заверил, что игру смогут посетить лишь 6000 зрителей. Затем 1 июля петербуржцы будут в гостях у «Тамбова», 5 июля сыграют в гостях с «Краснодаром», 8 июля — дома с «Сочи», 11 июля — в Грозном с «Ахматом», 15 июля — дома с «Оренбургом». Завершит чемпионат «Зенит» гостевым матчем с «Ростовом» 22 июля.