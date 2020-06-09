В Шушарах начали строить детский сад на 320 мест. Завершить обещают к концу года

В Шушарах началось строительство нового детского сада на 320 мест. Как сообщают в СК «Дальпитерстрой» 9 июня, сдать объект планируют в декабре 2020 года, а передать на баланс города — в первой половине 2021 года.

Проект детского сада разработали специально для этого микрорайона. Разноуровневое двух-трехэтажное здание общей площадью почти 10 тыс. кв. м появится по адресу: улица Школьная, дом 75, литера А. Новый садик рассчитан на 18 групп: от ясельных для детей 1,5–2 лет до подготовительных — для детей 6–7 лет. Каждая группа вмещает по 25 человек.