Элла Памфилова: Установок по явке на голосование по поправкам в Конституцию нет, но ЦИК в ней заинтересована
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что у них нет никаких установок по явке на участки для голосования по поправкам в Конституцию. Эта фраза прозвучала 9 июня в интервью Business FM.
«Скажу честно, никаких установок по явке нет. Было бы странно, если бы я сказала, что вообще не заинтересованы в явке. Это было бы странно, несправедливо и смешно. Конечно, мы заинтересованы, чтобы люди приходили», — сказала глава ЦИК.
При этом Памфилова отметила, что они не могут запретить участкам привлекать граждан различными конкурсами, культурной программой и другими бонусами.
Голосование начнется с 25 июня, непосредственно день плебисцита назначен на 1 июля. В рамках предлагаемых к одобрению или отклонению поправок россиянам предстоит решить, согласны ли они на «обнуление» сроков действующего главы государства, которое даст президенту возможность избираться еще на два срока.
В день голосования не предусмотрено ограничение по информированию граждан, то есть «дня тишины» не будет.