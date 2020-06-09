Элла Памфилова: Установок по явке на голосование по поправкам в Конституцию нет, но ЦИК в ней заинтересована

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что у них нет никаких установок по явке на участки для голосования по поправкам в Конституцию. Эта фраза прозвучала 9 июня в интервью Business FM.



«Скажу честно, никаких установок по явке нет. Было бы странно, если бы я сказала, что вообще не заинтересованы в явке. Это было бы странно, несправедливо и смешно. Конечно, мы заинтересованы, чтобы люди приходили», — сказала глава ЦИК.



При этом Памфилова отметила, что они не могут запретить участкам привлекать граждан различными конкурсами, культурной программой и другими бонусами.

