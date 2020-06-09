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09.06.2020 13:44
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Больше 7 % заболевших коронавирусом в России оказались младше 18 лет

С начала пандемии в России коронавирусной инфекцией заразились 35,6 тысячи детей. Чаще всего несовершеннолетние переносят COVID-19 в лёгкой и бессимптомной формах. Статистику 9 июня озвучила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Из общего числа заболевших на сегодняшний день новая коронавирусная инфекция была выявлена у 7,5 % детей в возрасте до 18 лет», — сообщила она на совещании с членами совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей в Совете Федерации. Слова Голиковой приводит Interfax.

При лечении несовершеннолетних особое внимание уделяется пациентам с хроническими заболеваниями. В регионах специалисты пристально наблюдают за детьми, которые получают паллиативную помощь на дому.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, сейчас в России коронавирус выявлен у 484 630 человек. По количеству подтверждённых случаев страна занимает третье место в мире после США и Бразилии.

Дети переносят COVID-19 легче, чем взрослые. Из-за того, что симптомы заболевания у них могут вовсе не проявиться, именно они часто становятся переносчиками коронавирусной инфекции.

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Комментарии (4)

pitmenspb
Для всеобщего блага детей изолировать в обсерватория и всех оттестировать на ковид.
Noisymouse
Вам не кажется, что "... у 7,5% детей" и " 7,5% заболевших оказались младше 18 лет" - это вообще разные вещи?
Ильин Серёжа
А почему не меньше 8%?
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