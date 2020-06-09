Больше 7 % заболевших коронавирусом в России оказались младше 18 лет

С начала пандемии в России коронавирусной инфекцией заразились 35,6 тысячи детей. Чаще всего несовершеннолетние переносят COVID-19 в лёгкой и бессимптомной формах. Статистику 9 июня озвучила вице-премьер Татьяна Голикова.



«Из общего числа заболевших на сегодняшний день новая коронавирусная инфекция была выявлена у 7,5 % детей в возрасте до 18 лет», — сообщила она на совещании с членами совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей в Совете Федерации. Слова Голиковой приводит Interfax.