Больше 7 % заболевших коронавирусом в России оказались младше 18 лет
С начала пандемии в России коронавирусной инфекцией заразились 35,6 тысячи детей. Чаще всего несовершеннолетние переносят COVID-19 в лёгкой и бессимптомной формах. Статистику 9 июня озвучила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Из общего числа заболевших на сегодняшний день новая коронавирусная инфекция была выявлена у
При лечении несовершеннолетних особое внимание уделяется пациентам с хроническими заболеваниями. В регионах специалисты пристально наблюдают за детьми, которые получают паллиативную помощь на дому.
Согласно данным Университета Джона Хопкинса, сейчас в России коронавирус выявлен у 484 630 человек. По количеству подтверждённых случаев страна занимает третье место в мире после США и Бразилии.
Дети переносят COVID-19 легче, чем взрослые. Из-за того, что симптомы заболевания у них могут вовсе не проявиться, именно они часто становятся переносчиками коронавирусной инфекции.