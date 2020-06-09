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09.06.2020 13:22
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В Госдуме произошел сбой при голосовании. Депутаты решили вопрос руками

В системе электронного голосования во время пленарного заседания в Госдуме 9 июня произошел сбой. Депутаты приняли за основу проект повестки «по старинке» — проголосовали поднятием рук. Трансляция ведется на сайте Госдумы.

Кроме того, не работали микрофоны в зале — говорить громко мог только председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Как пояснили представители технической службы, на перезагрузку системы потребуется 15–20 минут. За принятие проекта повестки заседания члены парламента голосовали с помощью поднятых вверх рук. «Принято решение единогласно», — объявил Володин, добавив, что это «не самые большие неудобства».

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Комментарии (4)

Саша Иванов
В преддверии электронного голосования по поправкам - очень показательно, особенно то, что это - Москва, ГОСДУМА!!! Или это "проба пера", с тем же результатом -"принято единогласно"!
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hedgehog_
аура путина слабеет, ведь всем известно только на нем держится рассеюшка? неужли даже оттуда шаман достал?
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