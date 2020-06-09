Подробности смертельного ДТП, произошедшего утром 9 июня в Ломоносовском районе Ленобласти, наглядно демонстрируют важность ремней безопасности. В аварии погиб водитель.



ДТП произошло в половине седьмого часа утра в деревне Кипень, у дома 19 по Ропшинскому шоссе. Ранее сообщалось, что автомобиль Geely, двигаясь по дворовой территории, наехал на бетонную полусферу и опрокинулся. «Дорожный инспектор» уточняет, что машина наехала на камень и металлическое ограждение.

Машина опрокинулась на левый бок. 24-летний водитель не был пристегнут, выпал из автомобиля и был им же раздавлен, пишут в группе. Парень скончался на месте.