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09.06.2020 12:57
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Водителя, опрокинувшегося на Ропшинском шоссе, раздавило собственным автомобилем

Подробности смертельного ДТП, произошедшего утром 9 июня в Ломоносовском районе Ленобласти, наглядно демонстрируют важность ремней безопасности. В аварии погиб водитель.

ДТП произошло в половине седьмого часа утра в деревне Кипень, у дома 19 по Ропшинскому шоссе. Ранее сообщалось, что автомобиль Geely, двигаясь по дворовой территории, наехал на бетонную полусферу и опрокинулся. «Дорожный инспектор» уточняет, что машина наехала на камень и металлическое ограждение.

Машина опрокинулась на левый бок. 24-летний водитель не был пристегнут, выпал из автомобиля и был им же раздавлен, пишут в группе. Парень скончался на месте.

Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»

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Комментарии (5)

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DEMOMON
Во дурачок. Жил бы и жил бы себе. Видимо он был одним из тех, кто считает, что тормоза придумали трусы.
4eJIoBeK
реальность (природа) не любит глупых, она их уничтожает.
Естественный отбор в действии.
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