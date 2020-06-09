Грабитель напал на молодую петербурженку, не зная, кем она работает, и прочувствовал на себе эффективность силового захвата

Молодая петербурженка смогла дать отпор грабителю в Красносельском районе. Мужчина надеялся разжиться смартфоном, а в итоге оказался в наручниках. Подробности захватывающей истории рассказали 9 июня в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



В ночь на 8 июня у дома № 5/1 по Петергофскому шоссе на 27-летнюю Алину налетел неизвестный ей персонаж. Он выхватил из рук телефон и попытался убежать. Однако девушка не стушевалась. Она работает в СИЗО № 6 , а потому знала, что делать с беглецами. Догнав грабителя, Алина скрутила его и отобрала свой смартфон. Дождавшись полицию, девушка передала обидчика в руки представителей закона.

