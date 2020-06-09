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09.06.2020 12:47
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Грабитель напал на молодую петербурженку, не зная, кем она работает, и прочувствовал на себе эффективность силового захвата

Молодая петербурженка смогла дать отпор грабителю в Красносельском районе. Мужчина надеялся разжиться смартфоном, а в итоге оказался в наручниках. Подробности захватывающей истории рассказали 9 июня в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В ночь на 8 июня у дома № 5/1 по Петергофскому шоссе на 27-летнюю Алину налетел неизвестный ей персонаж. Он выхватил из рук телефон и попытался убежать. Однако девушка не стушевалась. Она работает в СИЗО № 6, а потому знала, что делать с беглецами. Догнав грабителя, Алина скрутила его и отобрала свой смартфон. Дождавшись полицию, девушка передала обидчика в руки представителей закона.

Задержанный, 28-летний ранее судимый уроженец Удмуртии, был доставлен в отдел. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 161 УК РФ (покушение на грабеж).

Руководство ГУ МВД России намерено ходатайствовать перед начальством сотрудницы ФСИН о поощрении.

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Комментарии (4)

alex_k
еще и ранее судимый? покаялся бы лучше этот безбожник и перестал людей грабить
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Но девушка сурово достала пистолет, пальнула снова-снова, и хулиганов нет.
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