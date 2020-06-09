Грабитель напал на молодую петербурженку, не зная, кем она работает, и прочувствовал на себе эффективность силового захвата
Молодая петербурженка смогла дать отпор грабителю в Красносельском районе. Мужчина надеялся разжиться смартфоном, а в итоге оказался в наручниках. Подробности захватывающей истории рассказали 9 июня в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
В ночь на 8 июня у дома
Задержанный, 28-летний ранее судимый уроженец Удмуртии, был доставлен в отдел. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 161 УК РФ (покушение на грабеж).
Руководство ГУ МВД России намерено ходатайствовать перед начальством сотрудницы ФСИН о поощрении.