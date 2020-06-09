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09.06.2020 12:52
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Леонид Рошаль: Ощущения, что мы победили до конца корону, у меня нет. Но ограничения снимать надо

Решение о снятии ограничений в Москве правильное, несмотря на то, что коронавирус до сих пор не побежден. Об этом 9 июня заявил глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), доктор Леонид Рошаль в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я в принципе поддерживаю (решение Собянина о снятии ограничений. — Прим. ред.), потому что это взвешенно, и Москва довольно так жестко себя повела в этом и правильно повела. Не знаю, у меня такого ощущения, что мы победили до конца корону, нет, у меня нет», — подчеркнул Рошаль (цитата по ТАСС).

Он отметил, что постоянно жить в «состоянии карантина» невозможно. Напомним, накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил о снятии коронавирусных ограничений в три этапа — последний наступит 23 июня, за день до парада Победы.

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Комментарии (2)

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Изоляцию больных и заболевших с подозрением на ковид в Москве не снимали, соц.мониторинг - не снимали, штрафы за нарушение изоляции больными - не снимали, масочно перчаточный режим в общественным местах и транспорте - не снимали, социальное дистанцирование - не снимали, массовое тестирование проводят. Новую крупную инфекционную больницу построили. Свободные койки в стационарах - нет. Этих мер достаточно.

А что в Питере - амбулаторные больные ходят и в магазины и в аптеки и в поликлинику и даже просто погулять, мониторинг их не проводится, массовое тестирование не проводится, результаты тестов теряются и проводятся кошмарно долго, на кт направляют далеко не всех с признаками болезни... уровень заболеваемости орви и внебольничной пневмонии зашкаливает за обычный уровень в это время года в разы.
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