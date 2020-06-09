Леонид Рошаль: Ощущения, что мы победили до конца корону, у меня нет. Но ограничения снимать надо

Решение о снятии ограничений в Москве правильное, несмотря на то, что коронавирус до сих пор не побежден. Об этом 9 июня заявил глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), доктор Леонид Рошаль в эфире радиостанции «Эхо Москвы».



«Я в принципе поддерживаю (решение Собянина о снятии ограничений. — Прим. ред.), потому что это взвешенно, и Москва довольно так жестко себя повела в этом и правильно повела. Не знаю, у меня такого ощущения, что мы победили до конца корону, нет, у меня нет», — подчеркнул Рошаль (цитата по ТАСС).

