На российской таможне могли застрять тысячи посылок из интернет-магазинов
Из-за технических сбоев в базах данных посылки из иностранных интернет-магазинов пока не дошли до адресатов в России.
«К концу мая тысячи посылок из иностранных интернет-магазинов и других грузов, доставляемых курьерскими компаниями в Россию из-за рубежа, застряли на при оформлении на таможне», — об этом 9 июня сообщает Forbes со ссылкой на Ассоциацию экспресс-перевозчиков.
В организации, куда входят DHL, FedEx, UPS и Pony Express, настаивают, что с февраля были увеличены сроки оформления экспресс-грузов. Ассоциация полагает, что это произошло после вступления в силу нового приказа Федеральной таможенной службы. Он сократил число посылок, оформляемых в одной электронной декларации, с 500 до 100 отправлений.
Новое программное обеспечение таможенников, как настаивает президент ассоциации Владимир Саркисов, позволяет декларировать не более 100 отправлений. Он также рассказал, что «новый софт таможни работает с постоянными сбоями».
Саркисов отметил, что тысячи застрявших посылок «по большей части выпущены», однако он не исключает повторения сбоев снова.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что со сложностями при получении своих посылок столкнулись и клиенты «Почты России».