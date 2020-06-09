На российской таможне могли застрять тысячи посылок из интернет-магазинов

Из-за технических сбоев в базах данных посылки из иностранных интернет-магазинов пока не дошли до адресатов в России.



«К концу мая тысячи посылок из иностранных интернет-магазинов и других грузов, доставляемых курьерскими компаниями в Россию из-за рубежа, застряли на при оформлении на таможне», — об этом 9 июня сообщает Forbes со ссылкой на Ассоциацию экспресс-перевозчиков.

В организации, куда входят DHL, FedEx, UPS и Pony Express, настаивают, что с февраля были увеличены сроки оформления экспресс-грузов. Ассоциация полагает, что это произошло после вступления в силу нового приказа Федеральной таможенной службы. Он сократил число посылок, оформляемых в одной электронной декларации, с 500 до 100 отправлений.