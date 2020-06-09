FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+28°C/Завтра: +21
68.31р77.19р
Коронавирус в СПб. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
09.06.2020 12:39
0
Печать

На российской таможне могли застрять тысячи посылок из интернет-магазинов

Из-за технических сбоев в базах данных посылки из иностранных интернет-магазинов пока не дошли до адресатов в России.

«К концу мая тысячи посылок из иностранных интернет-магазинов и других грузов, доставляемых курьерскими компаниями в Россию из-за рубежа, застряли на при оформлении на таможне», — об этом 9 июня сообщает Forbes со ссылкой на Ассоциацию экспресс-перевозчиков.

В организации, куда входят DHL, FedEx, UPS и Pony Express, настаивают, что с февраля были увеличены сроки оформления экспресс-грузов. Ассоциация полагает, что это произошло после вступления в силу нового приказа Федеральной таможенной службы. Он сократил число посылок, оформляемых в одной электронной декларации, с 500 до 100 отправлений.

Новое программное обеспечение таможенников, как настаивает президент ассоциации Владимир Саркисов, позволяет декларировать не более 100 отправлений. Он также рассказал, что «новый софт таможни работает с постоянными сбоями».

Саркисов отметил, что тысячи застрявших посылок «по большей части выпущены», однако он не исключает повторения сбоев снова.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что со сложностями при получении своих посылок столкнулись и клиенты «Почты России».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний