Организатор убийства Старовойтовой отозвал свое ходатайство об условно-досрочном освобождении
Михаил Глущенко расхотел досрочно выходить на свободу и аннулировал свое ходатайство. О мотивах он расскажет в прямом эфире и, возможно, по-испански.
Об отзыве бывшим депутатом Госдумы ходатайства об УДО сообщила 9 июня объединенная пресс-служба судов Петербурга. Нетривиальную просьбу в Дзержинском суде зарегистрировали накануне заседания, которое могло принести Глущенко свободу. Завтра, 10 июня, суд планировал рассмотреть возможность выпустить организатора убийства Галины Старовойтовой из СИЗО на Шпалерной. Ходатайство об УДО он подавал в апреле.
Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе судов, Глущенко не был обязан отзывать свое ходатайство в письменном виде.
В августе 2015 года фигурант осужден к 17 годам лишения свободы строгого режима за посягательство на жизнь государственного деятеля. Галину Старовойтову застрелили в ноябре 1998-го.
В отношении Глущенко расследуется еще одно дело — о тройном убийстве на Кипре. Он предъявил ультиматум Следственному комитету, требуя перевести все материалы на испанский и вообще перейти в общении на язык Сервантеса.