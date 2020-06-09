Академик РАН заявил, что масочный режим нужно сохранить до появления вакцины от коронавируса. Он уверен, что нас ждет вторая волна
Масочный режим следует сохранить до начала кампании по вакцинации. Об этом заявил академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор Клиники госпитальной терапии имени Остроумова Юрий Беленков, пишет 9 июня РИА Новости.
«Вижу, что уже процентов 60 наших москвичей маски не носят. Вот эта вот отмена строгих ограничений не касается масочного режима и режима дистанцирования. Маски все равно должны быть. Я думаю, что в оптимальном варианте масочный режим должен быть сохранен до начала кампании по вакцинации», — подчеркнул Беленков.
Отметим, пока не назывались конкретные сроки старта вакцинации — по мнению некоторых экспертов, речь может идти об осени этого года.
При этом, по мнению Беленкова, мир точно ждет вторая волна коронавируса. То, «какой она будет, зависит не только от течения вирусной инфекции, но и от нас тоже», — уточнил академик РАН.