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09.06.2020 12:17
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Академик РАН заявил, что масочный режим нужно сохранить до появления вакцины от коронавируса. Он уверен, что нас ждет вторая волна

Масочный режим следует сохранить до начала кампании по вакцинации. Об этом заявил академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор Клиники госпитальной терапии имени Остроумова Юрий Беленков, пишет 9 июня РИА Новости.

«Вижу, что уже процентов 60 наших москвичей маски не носят. Вот эта вот отмена строгих ограничений не касается масочного режима и режима дистанцирования. Маски все равно должны быть. Я думаю, что в оптимальном варианте масочный режим должен быть сохранен до начала кампании по вакцинации», — подчеркнул Беленков.

Отметим, пока не назывались конкретные сроки старта вакцинации — по мнению некоторых экспертов, речь может идти об осени этого года.

При этом, по мнению Беленкова, мир точно ждет вторая волна коронавируса. То, «какой она будет, зависит не только от течения вирусной инфекции, но и от нас тоже», — уточнил академик РАН.

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Комментарии (12)

dshfbsdafvh
"президент Общества специалистов по сердечной недостаточности", дает нам рекомендации по защите о вирусной инфекции..
Главное, чтобы теперь у проктологов не начали консультации по нейрохирургии брать.
Brit
Бьюсь об заклад, что США точно не будут объявлять карантин, даже если будет вОООт такенная волна ковида. Потому что наелись погромов, запертых в тесных клетушках гопников.
pitmenspb
Заявлять то можно все что угодно, только люди не выполняют предписания - предпочитая или полностью отрицать вирус (пока сами не заразятся или близкие) или ссылаются на то что маска здоровым не нужна (как им первоначально говорили все те же академики)...
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