Академик РАН заявил, что масочный режим нужно сохранить до появления вакцины от коронавируса. Он уверен, что нас ждет вторая волна

Масочный режим следует сохранить до начала кампании по вакцинации. Об этом заявил академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор Клиники госпитальной терапии имени Остроумова Юрий Беленков, пишет 9 июня РИА Новости.



«Вижу, что уже процентов 60 наших москвичей маски не носят. Вот эта вот отмена строгих ограничений не касается масочного режима и режима дистанцирования. Маски все равно должны быть. Я думаю, что в оптимальном варианте масочный режим должен быть сохранен до начала кампании по вакцинации», — подчеркнул Беленков.

