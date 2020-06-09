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09.06.2020 12:08
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Дело историка Соколова дошло до суда с четырьмя выстрелами в голову аспирантки

Спустя ровно семь месяцев с момента задержания суд в Петербурге начинает рассмотрение по существу дела об убийстве и незаконном хранении оружия. Публика Олега Соколова не ждет.

Заседание проходит в Санкт-Петербургском городском суде, оно транслируется с трех камер. Слушателей ни на какие заседания из-за коронавирусной пандемии не пускают.

К 12 часам обвиняемого пока не доставили, зато у здания стоит его адвокат Александр Почуев, не обделенный вниманием журналистов.

По версии следствия, Анастасия Ещенко была убита около половины третьего ночи 8 ноября 2019 года. Соколов, сказано в материалах дела, выстрелил ей в голову из обреза, после чего сдавил ей руками шею. После раздалось еще три выстрела. В квартире тело пролежало остаток ночи и весь следующий день. Около половины одиннадцатого Соколов его расчленил и по частям выкинул в Мойку.

«Фонтанка» ведет текстовую трансляцию заседания.

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Комментарии (3)

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