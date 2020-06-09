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09.06.2020 12:12
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Аномальные пробки петербургские водители «присыпали» авариями на КАД: на севере — 8 машин, у Ржевки — 4

Движение по кольцевой автодороге Петербурга утром 9 июня то и дело затрудняют ДТП, в том числе и массовые. Очевидцы говорят о четырех машинах в районе Ржевки, а на севере КАД собрался «паровозик» из восьми.

По информации автомобилистов, на внешнем кольце КАД перед Ржевкой столкнулись четыре машины, сообщают в телеграм-канале «Мегаполис». Авария произошла в левом и среднем рядах и собрала небольшую пробку.

Фото: «Мегаполис»

В пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад» поступала информация об аварии на 37-м километре внутреннего кольца. Около 10:20 там столкнулись два автомобиля, рассказали «Фонтанке» в управлении. Пострадавших в ДТП не было, к 11:20 участники уже разъехались.

А несколькими часами ранее в Выборгском районе Петербурга на кольцевой собрался «паровозик» из восьми машин. Авария произошла на 120-м километре внешнего кольца и обошлась без пострадавших, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Этим утром в Петербурге наблюдаются аномальные для последних месяцев пробки — 4 балла. Такой загруженности петербургские дороги не видели с марта.

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