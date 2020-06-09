Движение по кольцевой автодороге Петербурга утром 9 июня то и дело затрудняют ДТП, в том числе и массовые. Очевидцы говорят о четырех машинах в районе Ржевки, а на севере КАД собрался «паровозик» из восьми.



По информации автомобилистов, на внешнем кольце КАД перед Ржевкой столкнулись четыре машины, сообщают в телеграм-канале «Мегаполис». Авария произошла в левом и среднем рядах и собрала небольшую пробку.