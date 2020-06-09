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09.06.2020 12:21
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«Хватал за одежду, угрожал физической расправой». Попытка чиновников пресечь работу рыболовного магазина закончилась потасовкой

Рейд комитета по контролю за имуществом Петербурга в ТЦ «Таллинское, 40», возобновивший работу, несмотря на коронавирусные ограничения, закончился стычкой с одним из предпринимателей.

Фото: ККИ
Фото: ККИ

Как сообщили «Фонтанке» 9 июня в ведомстве, когда сотрудники зашли в магазин рыболовных товаров, туда ворвался агрессивно настроенный мужчина, который стал оказывать противодействие работникам ККИ. «Гражданин пытался вытолкнуть сотрудников комитета из торгового зала, хватал за одежду, нецензурно выражался, угрожал физической расправой, оскорблял госслужащих. На неоднократные требования прекратить противоправные действия мужчина не реагировал», — отметили в ККИ. Успокоить нападавшего смог звонок в полицию, но мужчина не стал дожидаться правоохранителей и скрылся с места происшествия.

ККИ

Чиновники написали заявление в правоохранительные органы, а также составили административные протоколы в отношении магазинов, которые нарушили правила режима повышенной готовности.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

Звездочёт
Пусть скажут спасибо, что не отметелил. Мужик-то здоровый боров.
182375542
Пистолет конечно это лишнее, но вот перцовым баллончиком всем проверяющим в лицо, было бы полезно.
261278871
В Москве уже все открыли, СПб оттормаживает. Видимо, из-за непреклонной позиции санитарного врача города - "к более масштабным послаблениям Петербург еще не готов". Когнитивный диссонанс у меня в связи с этим... Почему в рыболовный магазин зайти нельзя, а в метро или продуктовом магазине потолкаться можно. Просто нет слов...
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