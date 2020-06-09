«Хватал за одежду, угрожал физической расправой». Попытка чиновников пресечь работу рыболовного магазина закончилась потасовкой
Рейд комитета по контролю за имуществом Петербурга в ТЦ «Таллинское, 40», возобновивший работу, несмотря на коронавирусные ограничения, закончился стычкой с одним из предпринимателей.
Как сообщили «Фонтанке» 9 июня в ведомстве, когда сотрудники зашли в магазин рыболовных товаров, туда ворвался агрессивно настроенный мужчина, который стал оказывать противодействие работникам ККИ. «Гражданин пытался вытолкнуть сотрудников комитета из торгового зала, хватал за одежду, нецензурно выражался, угрожал физической расправой, оскорблял госслужащих. На неоднократные требования прекратить противоправные действия мужчина не реагировал», — отметили в ККИ. Успокоить нападавшего смог звонок в полицию, но мужчина не стал дожидаться правоохранителей и скрылся с места происшествия.
ККИ
Чиновники написали заявление в правоохранительные органы, а также составили административные протоколы в отношении магазинов, которые нарушили правила режима повышенной готовности.