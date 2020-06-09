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09.06.2020 11:52
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Сильнейший в истории ливень прошёл в Благовещенске, люди по дорогам передвигались кто на байдарке, кто в тачке

После «тропического» ливня в Благовещенске (Амурская область) введён режим ЧС для проведения аварийно-восстановительных работ.

Как сообщает 9 июня «Радио Sputnik», в понедельник за несколько часов в городе выпала месячная норма осадков, это был самый сильный ливень за всю историю метеонаблюдений.

«По данным Амурского гидрометцентра, за 12 часов в Благовещенске выпало 82 миллиметра осадков. Это 90 % от нормы июня. Прошедший дождь признан опасным метеорологическим явлением», — говорится в сообщении администрации.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

Затопило дороги и дома: частные и многоквартирные, дворы двух школ и трёх детских садов, подвалы городской поликлиники. Энергоснабжение отключилось на четырёх подстанциях, ночью его восстановили.

Люди бросали машины в воде, некоторые пересаживались на лодки, а некоторые — в садовые тачки.

Кто-то решил искупаться.

Уходя, вода оставляет после себя ямы на дорогах.

Напомним, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предрек россиянам неоднородное лето: жара, по его словам, будет перемежаться с прохладной и дождливой погодой. В Петербурге пока стоит жара с грозами, температура рекордная.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

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