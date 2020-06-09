Сильнейший в истории ливень прошёл в Благовещенске, люди по дорогам передвигались кто на байдарке, кто в тачке
После «тропического» ливня в Благовещенске (Амурская область) введён режим ЧС для проведения аварийно-восстановительных работ.
Как сообщает 9 июня «Радио Sputnik», в понедельник за несколько часов в городе выпала месячная норма осадков, это был самый сильный ливень за всю историю метеонаблюдений.
«По данным Амурского гидрометцентра, за 12 часов в Благовещенске выпало 82 миллиметра осадков. Это
Затопило дороги и дома: частные и многоквартирные, дворы двух школ и трёх детских садов, подвалы городской поликлиники. Энергоснабжение отключилось на четырёх подстанциях, ночью его восстановили.
Люди бросали машины в воде, некоторые пересаживались на лодки, а некоторые — в садовые тачки.
Кто-то решил искупаться.
Уходя, вода оставляет после себя ямы на дорогах.
Напомним, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предрек россиянам неоднородное лето: жара, по его словам, будет перемежаться с прохладной и дождливой погодой. В Петербурге пока стоит жара с грозами, температура рекордная.