Водитель автомобиля погиб на Ропшинском шоссе, наехав на полусферу во дворе

Тяжелое ДТП произошло утром 9 июня в деревне Кипень Ломоносовского района Ленинградской области. В «перевертыше» погиб молодой водитель.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария случилась около 6:20 у дома 19 по Ропшинскому шоссе. По предварительным данным, 24-летний парень, двигаясь на автомобиле Geely по дворовой территории, при повороте налево наехал на бетонную полусферу, после чего машина опрокинулась на левый бок.

В результате ДТП водитель автомобиля скончался на месте. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку.