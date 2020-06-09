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09.06.2020 11:04
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Водитель автомобиля погиб на Ропшинском шоссе, наехав на полусферу во дворе

Тяжелое ДТП произошло утром 9 июня в деревне Кипень Ломоносовского района Ленинградской области. В «перевертыше» погиб молодой водитель.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария случилась около 6:20 у дома 19 по Ропшинскому шоссе. По предварительным данным, 24-летний парень, двигаясь на автомобиле Geely по дворовой территории, при повороте налево наехал на бетонную полусферу, после чего машина опрокинулась на левый бок.

В результате ДТП водитель автомобиля скончался на месте. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку.

Серьезная авария в Ломоносовском районе произошла и минувшим вечером. В половине седьмого на дороге Анташи — Ропша — Красное Село водитель «Лады» не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с Mitsubishi. Момент столкновения попал на камеру. В аварии тяжелые травмы получили водитель и пассажир «Лады».

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Комментарии (18)

Seawolf
Согласен, что полусферы- это зло. Думаю, что их установка даже незаконна. А с правонарушениями надо бороться не расстрелами, а неотвратимостью наказания.
Илья Манн
Недавно была авария в Лен Области, где на небольшой скорости BMW X3 съехал в кювет и опрокинулся на крышу ... Так вот водитель погиб на месте (был не пристегнут и открыт люк на крыше).
compin
На какой скорости надо нестись по двору, чтобы перевернуться от наезда на полусферу? И из какой бумаги должна быть сделана машина, чтобы водитель погиб от одиночного переворота на бок?
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