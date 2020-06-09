Водитель автомобиля погиб на Ропшинском шоссе, наехав на полусферу во дворе
Тяжелое ДТП произошло утром 9 июня в деревне Кипень Ломоносовского района Ленинградской области. В «перевертыше» погиб молодой водитель.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария случилась около 6:20 у дома 19 по Ропшинскому шоссе. По предварительным данным, 24-летний парень, двигаясь на автомобиле Geely по дворовой территории, при повороте налево наехал на бетонную полусферу, после чего машина опрокинулась на левый бок.
В результате ДТП водитель автомобиля скончался на месте. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку.
Серьезная авария в Ломоносовском районе произошла и минувшим вечером. В половине седьмого на дороге Анташи — Ропша — Красное Село водитель «Лады» не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с Mitsubishi. Момент столкновения попал на камеру. В аварии тяжелые травмы получили водитель и пассажир «Лады».