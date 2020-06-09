«Избитый» в Парголово подросток на самом деле упал в заброшенный люк

Десятилетний ребенок выдумал историю с нападением на него на детской площадке в Выборгском районе Петербурга, потому что боялся наказания от матери. На самом деле он упал в люк.

Об этом 9 июня сообщает Следственный комитет. Удалось найти двух свидетелей, которые видели, как мальчик упал в заброшенный люк на улице Первого Мая в Парголово и сам же из него вылез. Версию в итоге подтвердил и ребенок, объяснив, что сперва испугался наказания, потому и выдумал нападение.

Как ранее писала «Фонтанка», полиции пришлось искать избивших подростка злодеев вечером 7 июня. В соцсетях отметились те, кто утверждал, что конфликт видел — компания не поделила качели, мальчика били палками. У ребенка травмы головы и конечностей.