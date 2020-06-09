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09.06.2020 10:59
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«Избитый» в Парголово подросток на самом деле упал в заброшенный люк

Десятилетний ребенок выдумал историю с нападением на него на детской площадке в Выборгском районе Петербурга, потому что боялся наказания от матери. На самом деле он упал в люк.

Об этом 9 июня сообщает Следственный комитет. Удалось найти двух свидетелей, которые видели, как мальчик упал в заброшенный люк на улице Первого Мая в Парголово и сам же из него вылез. Версию в итоге подтвердил и ребенок, объяснив, что сперва испугался наказания, потому и выдумал нападение.

Как ранее писала «Фонтанка», полиции пришлось искать избивших подростка злодеев вечером 7 июня. В соцсетях отметились те, кто утверждал, что конфликт видел — компания не поделила качели, мальчика били палками. У ребенка травмы головы и конечностей.

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Комментарии (5)

Swift_5e4d8a276f5e8
.... а что говорят медэксперты ?
hal9000
Если угрозы идут то статья получше будет
Karl111
"заброшенный люк на улице Первого Мая в Парголово" почему открыт. на чьем балансе? прокуратура чего делает?
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